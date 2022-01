Americanca Madison Keys și-a regăsit surâsul și forma de altădată.

Ea a obținut al șaselea titlu al carierei la turneul WTA 250 Adelaide 2. În finală, Keys n-a avut milă de compatrioata Alison Riske, pe care a învins-o cu 6-1, 6-2.

Pentru Madison Keys a fost primul trofeu după doi ani și jumătate: de la Cincinnati (2019) nu mai câștigase o întrecere WTA.

Fostă finalistă la US Open (2017), Madison Keys a intrat în turneu de pe locul 87 WTA, dar va urca între primele 60 de jucătoare ale lumii.

MADI WINS IN ADDIE 💥

🇺🇸 @Madison_Keys clinches a 6th WTA title with victory over Riske at the Adelaide International 2!#AdelaideTennis pic.twitter.com/3cW2w8Ja6K