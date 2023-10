Americanca Madison Keys (11 WTA) a fost eliminată în faza grupelor la Elite Trophy, competiția de final de an care reunește cele mai bune 12 jucătoare după cele calificate la Turneul Campioanelor.

După ce ieri a fost învinsă de brazilianca Haddad Maia, Keys (a doua favorită a turneului) a pierdut azi și contra franțuzoaicei Caroline Garcia, scor 6-3, 7-6, astfel că americanca nu mai are nicio șansă să câștige Camellia Group pentru a ajunge în semifinale.

Tenismena calificată din această grupă se va decide din confruntarea Haddad Maia - Garcia.

Caro is flying in Zhuhai. @CaroGarcia eliminates Madison Keys with a straight sets win. #ShineInZhuhai #WTAEliteTrophy pic.twitter.com/1dbJF9x2xn