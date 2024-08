Madonna a împlinit 66 de ani. Fotografia rară cu cei șase copii ai săi

Madonna și-a sărbătorit cea de-a 66-a aniversare înconjurată de întreaga ei familie – inclusiv de toți cei șase copii – în Italia.

Artista pop a publicat pe Istagram o serie de imagini din timpul petrecerii pe care a dat-o cu ocazia zilei sale de naștere. Fanii au ocazia să o vadă, într-una dintre imagini, alături de toți copiii ei: Lourdes „Lola” Leon, 27 de ani, Rocco Ritchie, 24 de ani, David Banda, 18 ani, Mercy James, 18 ani și gemenele Stella și Estere, 11 ani, scrie newsweek.com.

Într-o altă fotografie, Madonna împărtășește un moment de gingășie alături de fiicele sale gemene. În cadrul reuniunii ocazionate de ziua de naștere se zvonește s-a aflat și iubitul ei, Akeem Morris, cu care a fost văzută ținându-se de mână în timpul sărbătorii. Cântăreața a subtitrat postarea „La Dolce Vita”.

Potrivit revistei PEOPLE, familia, împreună cu alți aproximativ 30 de oaspeți, au ajuns la Pompei vineri, 16 august. În fotografii, festivitățile păreau să fi avut loc într-un amfiteatru istoric luminat de lumânări.

Madonna a fost văzută recent cu gemenele Stella și Estere la premiera din New York a filmului Deadpool & Wolverine. Gemenele, care s-au născut în Malawi, au fost adoptate de Madonna în 2017. Artista are doi copii naturali, pe Lola, al cărei tată este fostul său partener Carlos Leon, și pe Rocco, pe care cântăreața îl are cu regizorul britanic Guy Ritchie. În plus, câștigătoarea a 7 premii Grammy i-a adoptat pe David Banda în 2006 și pe Mercy James în 2009, ambii din Malawi.

