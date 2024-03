”Cel mai mare” concert al Madonnei poate fi văzut gratuit, pe o plajă legendară

Madonna va susţine un mega-concert gratuit sâmbătă, 4 mai, pe legendara plajă Copacabana din Rio de Janeiro. Acesta va marca finalul turneului său, au anunţat cântăreaţa şi organizatorii.

Acesta va fi "cel mai mare" concert al ei "de până acum, un concert de neuitat pe una dintre cele mai frumoase scene din lume", potrivit unui comunicat publicat pe site-ul artistei americane.

Acest concert marchează revenirea Madonnei, în vârstă de 65 de ani, în Brazilia, unde a cântat ultima dată în 2012. Acesta va fi singurul spectacol gratuit din cadrul turneului "Celebration Tour", menit să le mulţumească fanilor ei brazilieni, potrivit comunicatului de presă.

În cadrul unei conferinţe de presă, organizatorii au explicat că acest show va necesita o logistică similară cu cea a tradiţionalului spectacol de artificii din noaptea de Revelion, care are loc în fiecare an în ajunul Anului Nou pe plaja Copacabana, atrăgând cel puţin un milion de persoane în fiecare an.

În 2006, un concert Rolling Stones la Copacabana a atras aproximativ 1,2 - 1,5 milioane de persoane.

Artista pop, câştigătoare a şapte premii Grammy, se află în prezent în turneu în America de Nord. Următoarele date din aprilie includ trei concerte în Miami şi cinci concerte la Palacio de los Deportes din Mexico City, singura oprire din America Latină înainte de Rio.

