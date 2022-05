Madonna a transmis joi, 5 mai, într-o postare pe Twitter, că doreşte să se întâlnească cu papa Francisc.

Cântăreața a transmis că dorește să discute ''nişte probleme importante''.

Vedeta i-a trimis un mesaj pe Twitter suveranului pontif întrebându-l dacă ar fi dispus să-i ofere o întrevedere.

''Salutare @Pontifex Francis. Sunt o bună catolică. Jur! Adică nu jur!'' a scris Madonna pe Twitter.

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna