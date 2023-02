"Credeam că Halloweenul e în octombrie" Cum a apărut Madonna la premiile Grammy

Madonna (64 de ani) i-a prezentat pe Sam Smith și Kim Petras, care urmau să cânte piesa lor de succes, ”Unholy”, care a și câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare a unui duo/grup pop.

Madonna a venit la Premiile Grammy cu un look nou care a atras mai multe critici decât aprecieri.

Cântăreața de 64 de ani este acuzată că a exagerat cu operațiile plastice, iar jurnalistul britanic Piers Morgan a comentat acid: "Credeam că Halloweenul e în octombrie".

Starul pop mondial a anunţat că va marca patru decenii de carieră cu un turneu între iulie şi decembrie în America de Nord şi Europa. „Celebration Tour” va traversa Atlanticul în octombrie pentru concerte la Londra, Paris, Berlin, Barcelona şi Amsterdam pentru un concert final la 1 decembrie.

Can you tell which one is #Madonna and which one is #Janice from #TheMuppets?

Bet you can’t 🤔😏🤣 pic.twitter.com/wlGuaUWRNQ