Madonna face istorie, cu un record greu de egalat. Câți spectatori au participat la cel mai recent concert VIDEO

Regina muzicii pop a făcut un show istoric sâmbătă, în fața a 1,6 milioane de oameni pe plaja Copacabana. Spectacolul gratuit a marcat finalul turneului The Celebration Tour, în cinstea celor 40 de ani de carieră. Madonna a stabilit recordul de participanți la concertul unui artist.

Madonna a stabilit recordul de cea mai mare audiență la un concert al unui artist din istorie, conform Rolling Stone AU/NZ, citat de Antena 3 CNN.

1,6 milioane de oameni s-au înghesuit sâmbătă seară pe plaja Copacabana, transformând întinderea vastă de nisip într-un imens ring de dans pentru un concert gratuit al vedetei pop, care și-a încheiat turneul mondial.

„Iată-ne în cel mai frumos loc din lume", a declarat Madonna, în vârstă de 65 de ani, în fața mulțimii.

