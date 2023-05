Pozele nud cu Madonna vor fi scoase la licitație: Vaticanul a cerut boicotarea lor

40 de poze cu Madonna complet dezbrăcată vor fi scoase la licitație de casa Christie.

Imaginile respective au fost realizate în 1992, pe vremea când Madonna avea 34 de ani, și au fost publicate în cartea Sex, care a apărut odată cu lansarea albumului Erotica.

La momentul respectiv, Vaticanul a cerut boicotarea acestei cărți, care totuși s-a vândut în 1,5 milioane de exemplare.

Licitația pentru cele 40 de fotografii va începe de la 40.000 de dolari, dar se așteaptă să se strângă măcar 300.000 de dolari, care vor fi donați în scopuri caritabile.

Imaginile au fost făcute de Steve Meisel la New York sau Miami, în camere de hotel sau pe străzile orașelor.

În fotografii mai apar Vanilla Ice, iubitul de-atunci al cântăreței, Naomi Campbell sau Tatiana von Fürstenberg.

