Madonna ar putea adopta o fetita din Malawi

Madonna a primit acordul din partea autoritatilor din Malawi pentru a adopta un al doilea copil orfan, o fetita in varsta de 13 luni pe nume Mercy, pe care ar putea-o aduce acasa in primavara anului viitor, informeaza The Sun.

Madonna detine din octombrie 2006 tutela temporara asupra unui baietel, David Banda, in varsta de aproape 2 ani, iar procesul de adoptie a fost marcat de controverse, dupa ce s-a aflat ca tatal sau, Yohane, inca mai traieste.

Organizatiile pentru protectia copilului din Malawi au fost de parere ca Madonna ar fi trebuit sa adopte un copil orfan de ambii parinti.

Cantareata Americana a spus ca doreste sa adopte o sora pentru David pentru a "echilibra balanta".

Madonna va depune dosarul de adoptie in februarie 2008, la o luna dupa ce procesul de adoptie a lui David se va incheia.

"Madonna este extrem de fericita ca poate sa o ia pe Mercy. Nu a mai vrut sa treaca printr-o alta adoptie complicata", a spus o sursa apropiata starului american.

Mercy mai are rude, dar acestea sunt foarte sarace si au decis sa o lase la orfelinat.

Starul in varsta de 49 de ani si sotul sau, regizorul britanic Guy Ritchie, in varsta de 39 de ani, vor fi vizitati, la inceputul lunii septembrie, de un inspector de la Serviciile sociale din Malawi, care va decide daca cei doi formeaza o familie potrivita pentru a-l adopta pe micul David.

Potrivit cotidianului The Sun, inspectorul va discuta cu cuplul de vedete despre teme importante precum consumul de alcool, sterilitate, pozitia fata de divort si infidelitate.

Madonna si Ritchie mai au doi copii, Lourdes, in varsta de zece ani, si Rocco, in varsta de sapte ani.