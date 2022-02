Madonna, in tandreturi cu un dansator de 30 de ani

Madonna nu se mai satura de tinerei, din pura pasiune sau din dorinta de a demonstra ca refuza sa imbatraneasca. Recent, artista a fost zarita sarutandu-se cu foc cu un dansator intr-un local din New York, saptamana trecuta.

Conform The Hollywood Gossip, tanarul este nimeni altul decat coregraful care se ocupa de turneul Madonnei.

Despre Brahim Zaibat se stie ca are 33 de ani, intrand in tiparul barbatilor preferati de diva de 52 de ani, mama a 4 copii. Aceasta pare sa se fi saturat de Jesus Luz, in varsta de 24 de ani, despre care se stie ca s-a intors in Brazilia, unde se bucura de renumele castigat, raspunzand avansurilor femeilor cu acelasi sange.

Potrivit unei surse citate de FemaleFirst, Madonna si mai tanarul ei iubit au venit de mana in local. Dupa ce a dansat circa o ora, Madonna s-a intors la partenerul ei, de langa care nu s-a mai dezlipit intreaga seara. Chiar daca cei doi nu erau singuri, nu s-au sfiit sa se sarute si alinte.

Mai tarziu s-au mutat intr-o zona privata a localului, Sullivan Room, unde au dansat si au continuat sesiunea de tandreturi. Dupa cum a declarat o sursa aflata in local pentru New York Post, Madonna si Brahim s-au imbratisat si sarutat intreaga noapte.

Potrivit prietenilor amantului Madonnei, cei doi au o relatie de cateva luni, insa pana acum nu s-au expus.