Câini, pisici, capre și chiar o mini-țestoasă, la coadă la o biserică din Madrid. Așteptau alături de stăpâni să fie stropite cu apă sfințită VIDEO FOTO

Coadă foarte specială vineri, 17 ianuarie, în fața unei biserici din Madrid. Zeci de câini și pisici, câțiva papagali și o găină au stat la coadă alături de stăpânii lor, așteptându-și rândul pentru a fi binecuvântați de un preot catolic în cadrul unui popular ritual anual, informează Reuters.

În Spania, sărbătoarea Sfântului Antonie Starețul celebrează animalele de companie, deoarece acel pustnic egiptean din secolul al III-lea d.H.r. este venerat ca un sfânt patron al animalelor.

Potrivit legendei, el a făcut numeroase minuni ce aveau legătură cu animalele, cum ar fi redarea vederii unor mistreți orbi.

Pe treptele bisericii baroce Sfântul Anton din Madrid, preotul Angel Garcia, în vârstă de 87 de ani, a stropit cu apă sfințită animalele prezente, urându-le sănătate și fericire pentru stăpânii lor. Unii enoriași au prezentat fotografii ale animalelor lor de companie pe ecranele telefoanelor mobile pentru ca prietenii lor necuvântători să fie binecuvântați.

Milagros Hernandez, în vârstă de 53 de ani, a declarat că s-a simțit foarte mulțumită atunci când câinele ei, Yako, a primit binecuvântarea, adăugând că 'poate părea un lucru prostesc - dar nu este'.

Chris Ludlow, un profesor de limba engleză, originar din Toronto, dar care locuiește în Spania, a declarat pentru Reuters că această tradiție 'fantastică' a arătat 'de ce oamenii se gândesc cu adevărat la animale ca la familia lor, nu doar ca la animale de companie'.

Spanish pets blessed by priests in the annual ritual of #SanAnton at #SanAnton church in #Madrid, #Spain. @ComunidadMadrid #festivities #tradictions #animals #religion #dogs #cats pic.twitter.com/7el0ykE9SM