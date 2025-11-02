Avertisment MAE. Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide complet pe 4 noiembrie pentru lucrări. Când se reia circulația

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis duminică, 2 noiembrie, o atenționare de călătorie în care informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că în perioada 4 noiembrie, ora 09:00 - 5 noiembrie, ora 09:00 autoritățile bulgare vor suspenda circulația rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu.

Potrivit unui comunicat al MAE, marți, în intervalul orar 09:00 - 21:00 se suspendă circulația pentru toate categoriile de autovehicule iar de la ora 21:00 până miercuri, ora 09:00, se suspendă circulația numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj, celor care transportă persoane fiindu-le permisă trecerea pe pod (autoturisme, microbuze, autocare).

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, Agenția 'Infrastructura Rutieră' bulgară pune la dispoziție următoarele două link-uri:

- harta rutelor ocolitoare: https://api.bg/files/1df7104499aa1380ca5ab754070e9030.jpg;

- harta parcărilor: https://api.bg/files/004e2245206ce41429e13fde695095eb.jpg.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să tranziteze Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse să ia în considerare perioadele menționate în care circulația rutieră va fi oprită pentru traversarea podului și să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România și Republica Bulgaria, după cum urmează: Vidin - Calafat, Kardam - Negru Vodă, Silistra - Ostrov Călărași, Dobromir - Krushari și Kainardzha - Lipnița, Nikopol - Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg), Oryahovo - Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg) și Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călărași) (feribot) (www.spikaferry.com).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia - +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria - +359879440758.

