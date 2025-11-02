Avertisment MAE. Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide complet pe 4 noiembrie pentru lucrări. Când se reia circulația

Autor: Adrian Zia
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 18:17
76 citiri
Avertisment MAE. Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide complet pe 4 noiembrie pentru lucrări. Când se reia circulația
Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse FOTO CNAIR

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis duminică, 2 noiembrie, o atenționare de călătorie în care informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că în perioada 4 noiembrie, ora 09:00 - 5 noiembrie, ora 09:00 autoritățile bulgare vor suspenda circulația rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu.

Potrivit unui comunicat al MAE, marți, în intervalul orar 09:00 - 21:00 se suspendă circulația pentru toate categoriile de autovehicule iar de la ora 21:00 până miercuri, ora 09:00, se suspendă circulația numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj, celor care transportă persoane fiindu-le permisă trecerea pe pod (autoturisme, microbuze, autocare).

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, Agenția 'Infrastructura Rutieră' bulgară pune la dispoziție următoarele două link-uri:

- harta rutelor ocolitoare: https://api.bg/files/1df7104499aa1380ca5ab754070e9030.jpg;

- harta parcărilor: https://api.bg/files/004e2245206ce41429e13fde695095eb.jpg.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să tranziteze Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse să ia în considerare perioadele menționate în care circulația rutieră va fi oprită pentru traversarea podului și să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România și Republica Bulgaria, după cum urmează: Vidin - Calafat, Kardam - Negru Vodă, Silistra - Ostrov Călărași, Dobromir - Krushari și Kainardzha - Lipnița, Nikopol - Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg), Oryahovo - Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg) și Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călărași) (feribot) (www.spikaferry.com).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia - +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria - +359879440758.

Atenție, șoferi! Podul Giurgiu-Ruse se închide complet pe 4 noiembrie pentru lucrări. Când se reia circulația
Atenție, șoferi! Podul Giurgiu-Ruse se închide complet pe 4 noiembrie pentru lucrări. Când se reia circulația
Autoritățile din Bulgaria au anunțat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie, ca urmare a unor lucrări de construcție și instalare în zonă de noi panouri...
Retragerea militarilor americani din România, doar prima etapă. Ce state urmează. „Transmite un mesaj greşit către Vladimir Putin”
Retragerea militarilor americani din România, doar prima etapă. Ce state urmează. „Transmite un mesaj greşit către Vladimir Putin”
Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria,...
#MAE atentionare calatorie, #pod Giurgiu Ruse inchis, #Bulgaria, #lucrari pod Giurgiu Ruse , #Bulgaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a oferit imagini cum rar se vad si apoi a dat declaratia zilei, dupa "nebunia" de la Verona
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Un cunoscut istoric condamna aparitia versurilor legionare in Catedrala Neamului: "Nu este o scapare". Reactia Patriarhiei

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Wizz Air lansează „Wizz Class”, un mini business class în lumea zborurilor low-cost. Primele teste, inclusiv pe rute din București
  2. Momentul în care mascații sparg ușa casei unei foste membre SOS România. Amalia Bellantoni, reținută de polițiști. Împreună cu soțul ei ar fi bătut și tâlhărit doi vecini VIDEO
  3. Plimbări cu sania, băi termale și drumeții pe zăpadă: 10 dintre cele mai frumoase vacanțe de iarnă din Europa
  4. Încă un sistem Patriot a ajuns în Ucraina. Zelenski a mulțumit personal țării care l-a trimis. "Ne aduce literalmente mai aproape de sfârșitul războiului"
  5. „Popoare pe cale de dispariție”. Jumătate dintre comunitățile indigene izolate ale lumii ar putea dispărea în următorul deceniu
  6. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de duminică, 2 noiembrie. Reporturile sunt uriașe
  7. Vremea se răcește în toată țara începând de marți. Maximele nu vor mai depăși 17 grade
  8. Colegiul Medicilor Buzău, primul mesaj public după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "Ar trebui să nu se mai emită ipoteze în necunoștință de cauză."
  9. Rusia a egalat Marea Britanie la numărul de miliardari în dolari, în ciuda războiului și sancțiunilor
  10. Tragedie pe șine. Un bărbat a fost lovit mortal de un tren, în judeţul Argeş