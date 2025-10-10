E grevă luni pe aeroporturile internaţionale din Roma. Atenționare de călătorie transmisă de MAE

Autor: Adrian Zia
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 17:59
54 citiri
E grevă luni pe aeroporturile internaţionale din Roma. Atenționare de călătorie transmisă de MAE
Aeroportul Fiumicino din Roma FOTO Wikipedia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia asupra faptului că luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 12:00-16.00, va fi organizată o grevă a personalului angajat în cadrul aeroporturilor internaţionale Roma Fiumicino şi Roma Ciampino.

Potrivit MAE, sunt posibile perturbări ale serviciilor aeroportuare - check-in şi controale de securitate, precum şi perturbări ale traficului aerian, cu posibile întârzieri pentru unele zboruri.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor, precum şi cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35;

* Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44;

* Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71;

* Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34;

* Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88;

* Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99;

* Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet:

https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi,https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.

#MAE atentionare calatorie, #greva aeroporturi roma, #Italia , #MAE
  E grevă luni pe aeroporturile internaţionale din Roma. Atenționare de călătorie transmisă de MAE
