Atenționare MAE: Proteste și manifestări comemorative în Serbia. Ce trebuie să știe românii

15 persoane au murit în urma incidentului de la Novi Sad FOTO X/Bora Novaković

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre Republica Serbia.

Autoritățile române avertizează că, în această perioadă, în orașul Novi Sad se desfășoară manifestări comemorative care ar putea genera proteste spontane și în alte centre urbane, inclusiv în capitala Belgrad.

MAE recomandă evitarea zonelor aglomerate și a locurilor în care se desfășoară acțiuni de protest. Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească în permanență indicațiile autorităților locale pentru a preveni situații neplăcute sau periculoase.

În cazul în care se află într-o situație de urgență pe teritoriul Serbiei, românii pot apela serviciile locale: poliția la +381-11192, pompierii la +381-11193 și ambulanța la +381-11194. De asemenea, pentru probleme legate de asistența auto, autoritățile locale pun la dispoziție numărul +381-111987.

Pentru suport consular, MAE reamintește că cetățenii români pot contacta Ambasada României la Belgrad la numerele +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798. Apelurile sunt preluate de operatorii Centrului de Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate (CCSCRS), care funcționează în regim de permanență.

În situații urgente, cetățenii au la dispoziție și telefoanele de urgență ale misiunilor diplomatice române din Serbia: Ambasada României la Belgrad (+381 63 319 425), Consulatul General al României la Vârșeț (+381 644 584 833) și Consulatul General al României la Zaječar (+381 692 799 650).

Ads