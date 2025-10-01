E grevă generală pe 2 octombrie în Franța. Avertismentul MAE pentru românii care vor să călătorească în această țară

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că sindicatele din sectoarele transporturilor urbane și interurbane, ale celor feroviare și aeriene, din învățământ, din servicii publice și sănătate au lansat un apel la grevă națională generală pentru data de 2 octombrie.

Potrivit unui comunicat al MAE, în acest context sunt preconizate perturbări importante ale transportului urban și interurban, traficului feroviar și aerian, precum și afectarea mai multor domenii de activitate, în special sănătate, învățământ și servicii publice.

De asemenea, sunt anunțate demonstrații în regiunea pariziană, dar și în alte orașe din Franța.

Cetățenii români pot consulta aplicația SNCF Connect pentru informații despre traficul feroviar în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și linii internaționale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru rețeaua RATP (transportul în comun în Paris și regiunea pariziană), aplicația Bonjour RATP urmărește perturbările în timp real și sugerează rute alternative. Informațiile despre traficul RATP sunt disponibile și pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de operatorii și companiile aeriene la care au planificate călătoriile, cetățenii români sunt sfătuiți să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle și Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols și ale aeroporturilor din localitatea de destinație/plecare.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de permanență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: http://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro și www.mae.ro.

