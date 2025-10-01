E grevă generală pe 2 octombrie în Franța. Avertismentul MAE pentru românii care vor să călătorească în această țară

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 20:46
246 citiri
E grevă generală pe 2 octombrie în Franța. Avertismentul MAE pentru românii care vor să călătorească în această țară
Turnul Eiffel FOTO Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că sindicatele din sectoarele transporturilor urbane și interurbane, ale celor feroviare și aeriene, din învățământ, din servicii publice și sănătate au lansat un apel la grevă națională generală pentru data de 2 octombrie.

Potrivit unui comunicat al MAE, în acest context sunt preconizate perturbări importante ale transportului urban și interurban, traficului feroviar și aerian, precum și afectarea mai multor domenii de activitate, în special sănătate, învățământ și servicii publice.

De asemenea, sunt anunțate demonstrații în regiunea pariziană, dar și în alte orașe din Franța.

Cetățenii români pot consulta aplicația SNCF Connect pentru informații despre traficul feroviar în timp real. Previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și linii internaționale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF.

Pentru rețeaua RATP (transportul în comun în Paris și regiunea pariziană), aplicația Bonjour RATP urmărește perturbările în timp real și sugerează rute alternative. Informațiile despre traficul RATP sunt disponibile și pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor și pentru a verifica informațiile oferite de operatorii și companiile aeriene la care au planificate călătoriile, cetățenii români sunt sfătuiți să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle și Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols și ale aeroporturilor din localitatea de destinație/plecare.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 și +33147052755.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele telefoane de permanență, în funcție de circumscripția consulară de reședință, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet: http://paris.mae.ro, https://cgparis.mae.ro/, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro și www.mae.ro.

Cum vede un fost premier primele patru luni de mandat ale lui Nicușor Dan: "Românilor le plac aventurile pe munte, fără echipament"
Cum vede un fost premier primele patru luni de mandat ale lui Nicușor Dan: "Românilor le plac aventurile pe munte, fără echipament"
Adrian Năstase, fost președinte PSD și premier al României, a comentat miercuri, 1 octombrie, primele patru luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan. El a spus că acestea au fost...
Ce urmează pentru PSD și PNL, până în 2028: „Au format un fel de cartel”. Viitorul partidelor clasice
Ce urmează pentru PSD și PNL, până în 2028: „Au format un fel de cartel”. Viitorul partidelor clasice
PSD și PNL, partidele considerate „tradiționale”, continuă declinul în opțiunile românilor. Sondajele de opinie o confirmă frecvent, în timp ce AUR se consolidează ca lider. Despre...
#mae avertisment calatorie, #greva generala Franta, #transport public , #MAE
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ianis Hagi si Elena si-au botezat copilul! Ce nume au ales
ObservatorNews.ro
Meseriile care aproape au disparut in Romania. "Era foarte banos, acum, nu prea"
Adevarul.ro
Cazul de la Manastirea Frasinei care a zguduit Romania: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu minori din chiliile manastirii
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Consilierul președintelui Nicușor Dan, dezvăluiri despre zidul de drone propus de Ursula von der Leyen. Cum se numește proiectul și cine va doborî dronele ruse
  2. Oamenii de știință chinezi au simulat în laborator un „triplu atac” nuclear
  3. E grevă generală pe 2 octombrie în Franța. Avertismentul MAE pentru românii care vor să călătorească în această țară
  4. Femeie de 31 de ani atacată cu cuțitul pe o alee pietonală din Capitală. Agresorul a fost arestat preventiv
  5. UE importă mai mult gaz rusesc decât înainte de război. Variantele ignorate de Bruxelles, alimentând mașinăria de război a lui Putin: „Ar fi putut să reducă rapid dependența”
  6. Petrolier din "flota fantomă" a Rusiei, reținut în largul coastelor Franței. E suspectat că ar fi fost implicat în apariția dronelor din Danemarca VIDEO
  7. Raport SUA pe corupția din România: „A fost distrusă legislația anticorupție, șefi de parchet aleși pe sprânceană, judecători prieteni cu infractorii” ANALIZĂ
  8. De ce refuză Ungaria să înceteze importurile de petrol rusesc. Orban susţine că Trump nu i-a cerut niciodată asta
  9. Curtea Supremă a SUA blochează pe moment o idee a lui Trump, permițând ca Lisa Cook să rămână guvernatoare a Rezervei Federale cel puțin până în 2026
  10. Ce a descoperit Curtea de Conturi la spitalul din Iași, unde au murit 7 copii infectați cu o bacterie: "S-au plătit zeci de mii de lei pentru servicii de curățenie nerealizate"

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 139 - Partid nou în România!!!