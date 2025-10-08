Ministerul Afacerilor Externe va ajuta la plata repatrierii românilor decedați în străinătate. Cine beneficiază de acest sprijin financiar

Ministerul Afacerilor Externe va utiliza în integralitate taxele aferente serviciilor notariale prestate la cererea persoanelor fizice sau juridice străine pentru plata cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi pe teritoriul statelor de reşedinţă, în cazul în care familia nu poate suporta costurile, prevede un proiect adoptat miercuri, 8 octombrie, cu majoritate de voturi, de plenul Camerei Deputaţilor.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (4) al art. 18 din Legea nr. 36/1995, precum şi completarea Legii nr. 198/2008, în sensul instituirii taxării/tarifării anumitor servicii notariale prestate de oficiile consulare româneşti pentru persoane fizice sau juridice străine.

Potrivit proiectului, votat în forma adoptată de Senat, Ministerul Afacerilor Externe va folosi în integralitate taxele aferente acestor servicii pentru plata cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români decedaţi în statele de reşedinţă, în situaţiile în care familiile nu pot suporta costurile şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul respectiv, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării în bune condiţii a activităţii oficiilor consulare ale României în străinătate, în beneficiul cetăţenilor români.

Deputata PNL Raluca Turcan a subliniat că proiectul iniţiat de liberali vine în sprijinul celor care trec printr-o "tragedie dureroasă", din cauza costurilor mari ale repatrierii rudelor decedate.

"Deputaţii PNL au iniţiat acest demers şi au votat „pentru”, întrucât vine în sprijinul românilor din diaspora şi al familiilor acestora. Astăzi sunt peste cinci milioane de români care trăiesc în diaspora şi nu sunt puţine situaţiile în care familiile celor care lucrează în străinătate au o suferinţă în plus atunci când sunt în imposibilitatea de a repatria trupurile celor decedaţi, din cauza costurilor uriaşe.

Practic, repatrierea se transformă într-o tragedie personală pentru cei care îşi pierd membrii familiei. E o realitate dureroasă şi, pentru aceasta, deputaţii liberali au creat posibilitatea ca, din taxele consulare pentru actele notariale, să se asigure repatrierea celor decedaţi în străinătate. Am creat, aşadar, şi sursa de venituri, dar şi mecanismul prin care rudele suferinde din ţară să poată să-şi întoarcă trupurile celor decedaţi", a precizat Raluca Turcan.

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 18 decembrie 2023, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

