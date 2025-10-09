MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Reginea care va fi lovită de ploi abundente

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât regiunea Murcia se va afla vineri, 9 octombrie, sub avertizare Cod roşu de ploi abundente, care pot provoca inundaţii.

Potrivit MAE, Agenţia Meteorologică de Stat spaniolă (AEMET) şi Centrul de Coordonare a Urgenţelor (CCE) au emis o avertizare Cod roşu de ploi abundente pentru Regiunea Murcia pentru vineri.

Se estimează că precipitaţiile pot acumula până la 180 mm în 12 ore în Campo de Cartagena y Mazarrón-Murcia şi pot provoca inundaţii.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Almeria: +34 950 625 963; +34 950 624 769, +34 950 172 725, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului României la Almeria: +34 682 733 408.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://almeria.mae.ro, https://www.mae.ro.

