MAE l-a convocat pe Ambasadorul Federației Ruse la București, după atacul masiv de la Kiev, unde cel puțin 18 persoane au fost ucise

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, vineri, 29 august, pe Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, la sediul instituţiei, pentru a i se comunica protestul ferm al părţii române în legătură cu atacurile masive executate de forţele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina.

Armata rusă a bombardat Kievul în noaptea de miercuri spre joi, 28 august, lansând valuri de atacuri aeriene asupra țintelor din capitală și din întreaga țară. Potrivit celui mai recent bilanț, cel puțin 18 persoane au fost ucise, iar 38 au fost rănite.

”Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părţii române în legătură cu atacurile masive executate de forţele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile şi pagube materiale”, transmite MAE.

În cadrul întrevederii, partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război şi care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federaţia Rusă a principiilor dreptului internaţional şi a obligaţiilor sale internaţionale.

”De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum şi sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council)”, se precizează în comunicatul ministerului.

Totodată, partea română a condamnat atacurile repetate ale forţelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniţei cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri şi implicaţiile lor grave asupra securităţii naţionale.

