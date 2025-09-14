Drona rusească intrată în spațiul aerian al României reprezintă „o violare a suveranității”. Ce a transmis MAE Rusiei prin ambasador

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 20:11
Drona rusească intrată în spațiul aerian al României reprezintă „o violare a suveranității". Ce a transmis MAE Rusiei prin ambasador
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică, 14 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a doua oară în doar trei zile. Motivul actual al convocării a fost constituit de încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în data de 13 septembrie.

Convocarea a avut loc la dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu. Într-un comunicat de presă, MAE a precizat că partea română a transmis „protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”.

„Convocarea la Ministerul Afacerilor Externe a ambasadorului Federației Ruse la București. Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 14 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025. Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României”, a transmis MAE.

Reprezentanții ministerului au punctat că astfel de incidente recurente pot escalada tensiunile și amenințările la adresa securității regionale și au solicitat ca Rusia să ia „neîntârziat toate măsurile care se impun” pentru a preveni asemenea situații pe viitor.

MAE a mai menționat că România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri ai Uniunii Europene pentru a gestiona situația.

„Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale. S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României. România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE”, a menționat MAE.

