Ministrul român de Externe, discuție cu omologul din Olanda pe tema jafului tezaurului dacic. Solicitarea lui Emil Hurezeanu

Ministrul român al Afacerilor Externe, Emil Hurezeanu, a avut o convorbire prin telefon cu ministrul de Externe al Olandei, Caspar Veldkamp, pe tema jafului de la Muzeul Drents, de unde s-a furat mai multe obiecte, dintre care cel mai valoros este un coif din aur care aparținea Muzeului Național de Istorie al României.

Potrivit unei postări pe rețeaua X a Ministerului român al Afacerilor Externe (MAE), cei doi miniștri au discutat acest subiect în ziua de 27 ianuarie 2025.

"Ministrul de Externe Emil Hurezeanu a avut un schimb de opinii cu omologul său din Olanda, ministrul de Externe Caspar Veldkamp. S-au consultat cu privire la jaful de la Muzeul Drents. Ministrul român de Externe a insistat că lucrul cel mai important este ca artefactele furate să fie recuperate, subliniind și locul lor în cultura românească. Miniștrii de Externe au convenit să mențină o cooperare foarte strânsă la nivel operațional și diplomatic", precizează mesajul postat de MAE pe rețeaua X.

Conform anunțului care fusese postat pe Internet de Muzeul Drents, la această instituție de cultură s-a organizat o expoziție de arheologie care s-a intitulat "Dacia - Empire of gold and silver". Expoziția s-a deschis la 7 iulie 2024 și urma să fie închisă în ianuarie 2025. Jaful s-a produs în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, deci în perioada în care se pregătea închiderea expoziției, ceea ce ar fi însemnat că obiectele care au fost prezentate în Olanda urmau să plece înapoi spre România.

"În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, Muzeul Drents a fost victima unui furt violent de artă. Suntem profund șocați de acest eveniment. Ne întristează foarte mult și le transmitem sinceră simpatie colegilor noștri de la Muzeul Național de Istorie a României din București, de la care au fost împrumutate operele de artă furate. Speranța noastră este că lucrările de artă vor fi returnate în stare nedeteriorată, având în vedere imensa lor valoare culturală și emoțională pentru mulți oameni", a anunțat, printr-un comunicat de presă, Muzeul Drents.

În urma acestui incident deosebit de grav, directorului Muzeului Național de Istorie al României, Ernest Oberlander-Târnoveanu, i s-a cerut demisia. După ce a fost audiat în Comisia de Cultură a Camerei Deputaților, directorul a răspuns că va demisiona "la momentul oportun".

