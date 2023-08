Dezvoltatorii imobiliari din București, semne de disperare: "Au început să dea în judecată inclusiv funcționari ai PMB"

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că unii dezvoltatori imobiliari au început să dea în judecată inclusiv funcţionari ai primăriei şi că el, personal, a fost dat în judecată, cerându-i-se până la 15 milioane de lei.

"În instanţă stăm destul de bine. Adică, noi refuzăm să emitem diferite tipuri de documentaţii, ei ne dau în judecată. Mai grav este că au început să dea în judecată şi funcţionari. Mă dau şi pe mine, evident, în nume personal. Asta e de la sine înţeles. Cei mai mulţi mi-au cerut 15 milioane de lei personal să le dau. Dar au început să dea şi funcţionari şi din cauza asta la concursurile pe care noi le-am făcut ca să angajăm funcţionari în Direcţia de Urbanism oamenii sunt reticenţi să se înscrie. Dar nu cedăm", a spus el, pentru B1Tv.

Pe de altă parte, edilul general a precizat că actuala administraţie a emis 2.000 de autorizaţii de construire şi că 100 de cereri vizează restaurarea unor clădiri "foarte interesante" din Capitală.

"Pe zona de autorizaţii, am emis vreo 2.000 de autorizaţii de construire şi cred că am transmis un semnal şi cererile de autorizaţii care vin la noi sunt tot mai bune, în sensul că avem şi 100 de cereri de la oameni care vor pur şi simplu să restaureze clădiri foarte interesante din Bucureşti. Deci, cumva am reuşit să schimbăm trendul. Pe PUZ-uri, diferenţa între ce se făcea înainte şi ce facem noi e mult mai mare. Adică, cam la 20-30% din ce se construia înainte e legal să se construiască", a spus Nicuşor Dan.

Potrivit primarului, o serie de probleme ale Capitalei, precum blocajele din trafic sau distanţele mari faţă de şcoală, provin dintr-o planificare urbană "defectuoasă".

"A existat o speculaţie imobiliară. Nişte oameni au venit, au cumpărat un teren, au angajat un urbanist care a făcut un desen, au venit cu desenul la Consiliul General şi Consiliul General a zis: 'Poţi să construieşti şapte etaje mai mult decât construiesc vecinii tăi'. Şi asta s-a întâmplat de mii de ori. Oraşul e consecinţa a ce s-a întâmplat. Summumul acestei practici au fost PUZ-urile de sector, adică măriri de indicatori de construire într-un oraş supraaglomerat", a precizat Nicuşor Dan.

Edilul a menţionat că vor fi înaintate cereri în instanţă pentru anularea unor autorizaţii de construcţie emise în baza PUZ Sector 2.

"Sectorul 1 a fost mai întârziat şi PUZ-ul n-a apucat să se dea. Sectoarele 3, 5 şi 6 s-au anulat repede şi au mai rămas 2 şi 4. Dintre 2 şi 4, evident că Sectorul 2 este mai bogat şi miza financiară e mult mai mare. Sunt malurile de lac, Pipera şi toate zonele pe care le cunoaştem. Instanţa a suspendat, primarii nu ar mai fi trebuit să dea nicio autorizaţie - ceea ce orice student de anul I ştie, că un act suspendat nu mai produce efecte. Numai că prefectul şi Inspectoratul de Stat în Construcţii i-au scris primarului: 'Dă totuşi autorizaţii de construire în baza PUZ-ului'. Şi el a dat. Şi atunci noi pregătim nişte acţiuni împotriva acestor autorizaţii. (...) Sunt multe lucruri grave acolo. Mici cartiere, de trei-patru hectare, foarte dense, fără şcoli, cartiere pe spaţii verzi. Blocuri P+14 pe maluri de lac", a spus Nicuşor Dan.

