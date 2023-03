Cum a fost arestată sora ”ultimului naş al mafiei siciliene”. Bilețelele scrise de liderul mafiot Matteo Messina Denaro

Sora celui mai mare mafiot din Italia, recent prins şi descris drept ”ultimul naş al mafiei siciliene”, a fost arestată după ce poliţia care i-a percheziţionat casa a găsit bucăţele de hârtie pe care liderul mafiot le folosea pentru a-i transmite instrucţiuni scrise de mână, relatează The Guardian.

Potrivit anchetatorilor, Rosalia Messina Denaro, sora lui Matteo Messina Denaro - cel mai căutat om din Italia până la arestarea sa, la 16 ianuarie -, şi-a ajutat fratele să scape de poliţie timp de 30 de ani şi a acţionat în numele acestuia ca un fel de "casier" al "familiei" mafiote. În acelaşi timp, ea gestiona reţeaua de transmitere a bileţelelor, permiţându-i astfel şefului mafiei să menţină relaţiile cu organizaţia sa în lunga perioadă în care a fost fugar.

"Rosalia Messina Denaro era o persoană de absolută încredere a şefului mafiot", a declarat Alfredo Montalto, judecătorul care a ordonat arestarea acesteia. "Ea a gestionat reţeaua de pizzini prin care Denaro transmitea ordinele sale celorlalţi asociaţi", a spus judecătorul.

Unele dintre bileţelele găsite de carabinieri în casa din Castelvetrano, oraşul natal al şefului mafiei, aflat pe coasta de sud-vest a Siciliei, arată viziunea liderului asupra vieţii şi convingerile sale personale. Denaro, deşi se lăuda că este un naş al mafiei siciliene, se vedea pe sine ca un ţap ispăşitor, un om persecutat de justiţie şi de stat.

"Să fiu pus sub acuzare pentru că sunt membru al mafiei, în acest moment, consider că este o onoare", a scris Matteo Denaro cu propria mână într-unul dintre pizzini găsite de poliţie în casa surorii sale. "Am fost persecutaţi ca şi cum am fi fost nişte ticăloşi, trataţi ca şi cum nu am fi făcut parte din rasa umană, am devenit un grup etnic de şters", se plânge el.

”Noi, cei răi, ei cei buni”

"Ne-au îngropat pământul cu această minciună. Noi, cei răi, ei cei buni", a scris Denaro. "De fiecare dată când are loc o nouă arestare, tot mai mulţi oameni suferă pentru acest pământ. De fiecare dată când arestează pe cineva, tot mai mulţi oameni se alătură comunităţii noastre care nu este dispusă să accepte această nedreptate. Asta e ceea ce suntem noi şi într-o zi, sunt convins, toate acestea vor fi recunoscute şi istoria ne va da înapoi ceea ce ne-au luat ei în viaţă", mai spune Denaro.

Bileţelele, care au fost ascunse în cavitatea de la o sofa din casa surorii lui Denaro, erau adresate mai multor persoane, inclusiv unor presupuşi membri ai mafiei, unii dintre ei având porecle precum Condor, Cireaşă, Parmesan şi Măr.

Rosalia Denaro ascundea, de asemenea, un pizzino care conţinea o notă detaliată privind starea de sănătate a fratelui ei. Matteo Denaro a fost reţinut la o clinică privată din Palermo, unde primea periodic tratament pentru o tumoare. El folosea numele fals de Andrea Bonafede. Denaro este deţinut în prezent într-o închisoare de maximă securitate din oraşul L'Aquila, din centrul Italiei, unde i s-a făcut o primă şedinţă de chimioterapie.

Până în prezent, carabinierii au găsit cel puţin trei apartamente folosite de mafiot, inclusiv unul unde folosea un dulap plin cu haine pentru a ascunde intrarea într-un buncăr secret. În interiorul ascunzătorilor, procurorii au găsit haine de lux, smaralde, diamante, un poster al filmului "The Godfather" (Naşul) de Francis Ford Coppola şi câteva cărţi, inclusiv biografii ale lui Vladimir Putin şi Adolf Hitler.

