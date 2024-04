"Mafia imobiliara" îi mulțumește lui Nicușor Dan!

Prin natura meseriei am tangenta saptamanal cu cei mai mari dezvoltatori, constructori si investitori in real estate. In ultimele saptamani, avand in vedere conjunctura alegerilor locale, evident ca alegerea primarului general a fost un subiect dezbatut intens. Ceea ce m-a surprins in discutiile avute a fost o concluzie aproape unanima: cei mai multi "jucatori" din piata rezidentiala din Bucuresti si Ilfov au ajuns sa aprecieze blocajul cvasitotal din capitala! Cum s-a ajuns la aceasta "maxima"?

In functie de perspectiva, din cauza sau datorita deciziilor luate in ultimii 3 ani de actualul primar general, majoritatea dezvoltatorilor au fost obligati sa se reinventeze si sa-si mute obiectul de activitate acolo unde se putea construi. Ati ghicit, in Ilfov! Orice primar din zonele limitrofe capitalei a primit cu bratele deschise orice nou venit care a avut in plan inceperea unui nou santier. Zis si facut... Sute de noi dezvoltari imobiliare, mai mari sau mai mici, au impanzit comunele de la marginea Bucurestiului.

Capitala a ramas cam parasita de constructori, un santier razlet constituind o provocare. Chiar o curiozitate, as spune. Fara sa vrea, urmare a suspendarii sau anularii PUZ-urilor de sector, Nicusor Dan a schimbat "macazul" urbanistic spre Ilfov, Bucurestiul avand parte de cea mai neagra perioada de dezvoltare urbana din ultimii 34 de ani. Contributia PIB-ului capitalei la PIB-ul national a scazut cu cateva procente si trendul continua. Pe principiul vaselor comunicante, lipsa noilor investitii din capitala a fost compensate de cresterea segmentului imobiliar in Ilfov. Cine a investit acolo? Evident ca dezvoltatorii din Bucuresti, care trebuiau sa dea de lucru echipelor de constructori, care altfel ar fi luat calea strainatatii in lipsa unui job. Si uite asa, PIB-ul Ilfovului a crescut vertiginos, in detrimentul Bucurestiului. Este adevarat ca, in mai toate statisticile actuale, se vorbeste despre regiunea Bucuresti-Ilfov, practic viitoarea metropola a Romaniei.

Traficul sufocant din centrul capitalei a contribuit semnificativ la decizia investitorilor privati, mai ales a end-user-ilor, de a se orienta spre achizitia de imobile in zona Ilfovului. Asa au aparut blocajele auto la orele de varf, in special dimineata si seara, la intrarea si iesirea din oras. Munca in sistem de lucru remote a fost un alt factor important care a generat posibilitatea relocarii din centru catre periferie, mai ales a familiilor tinere, care nu mai sunt legate de munca de la birou.

Fericirea dezvoltatorilor "nomazi" a venit din continuarea activitatii, prin relocarea santierelor, oarecum aproape de Bucuresti. O ora in plus sau in minus nu este o nenorocire. Preturile constructiilor au ramas in parametri acceptabili atat pentru ei, cat si pentru cumparatorii finali. Asa a aparut mult apreciatul sistem win-win si in Ilfov. Dezvoltatorii au avut de lucru si au livrat apartamente si case la preturi permisive pentru cei care nu au mai vrut sa locuiasca in Bucuresti. Toti, dar absolut toti patronii de noi ansambluri rezidentiale care-l injurau pe actualul primar acum 2-3 ani, au ajuns sa-i multumeasca, neoficial, pentru ca au avut cumparatori pentru noile constructii ridicate in ultimii 2-3 ani.

La fel de adevarat este ca, odata cu extinderea orasului pe orizontala si formarea noii Metropole Bucuresti, centrul se deterioreaza. Mii de imobile vechi se degradeaza si nimeni nu mai vrea sa le locuiasca. PMB nu are bani suficienti si fondurile europene nu ating toate nevoile acute ale capitalei. Dintre orasele importante din estul Europei, avem cel mai mic numar de turisti straini care ajung in Bucuresti. Investitorii de calibru international prefera locatiile centrale in orice oras important si fondurile sau dezvoltatorii de real estate s-au retras de pe piata imobiliara.

Oare, cum e mai bine: sa ai dezvoltatori locali fericiti la marginea Bucurestiului in detrimentul investitorilor in centrul orasului? Aflam raspunsul la aceasta dilema pe 9 iunie. Indiferent cine iese primar general, sper sa inteleaga ca fara investitii de anvergura in inima capitalei, orasul se va degrada in continuare si acest lucru nu este in favoarea nimanui. Nici a "mafiei imobiliare", nici a locuitorilor care-si doresc sa traiasca intr-o adevarata metropola europeana.

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

