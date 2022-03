4.000 de monede romane gasite intr-o livada de ciresi

Un fermier din Suedia a descoperit o comoara in livada sa de ciresi. Barbatul a gasit peste 4.000 de monede de bronz si argint, despre care arheologii spun ca ar fi vechi de 1.700 de ani.

Tezaurul cantareste 15 kilograme si este unul dintre cele mai mari gasite vreodata pe teritoriul tarii, relateaza BBC.

Descoperirea a fost facuta in vara, in Ueken, insa autoritatile, care s-au implicat in scoaterea la suprafata si analiza monedelor, au facut anuntul joi. In total, au fost dezgropate 4.166 de monede din anul 274 d. Hr., din timpul imparatului Aurelian, dar si de pe vremea imparatului Maximilian, din 294, spun arheologii.

In urma cu cateva luni, o asezare romana a fost descoperita in apropiere, in Frick.

"Ca arheolog, daca ai noroc, ai o astfel de experienta de mai mult de o data in viata", a declarat arheologul Georg Matter pentru Spiegel Online.

Expertul in monede Hugo Doppler e de parere ca starea excelenta in care sunt monedele arata ca acestea au fost scoase din circulatie imediat dupa ce au fost lansate pe piata. Acesta sustine ca, probabil, au fost ingropate ca o asigurare, dat fiind metalul pretios din care sunt realizate.

A.S.

