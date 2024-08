Arheologii din Israel au descoperit un "ganditor" vechi de aproape 4.000 de ani

Arheologii din Israel au descoperit in apropiere de Tel Aviv un vas antic de lut, care are in partea superioara o figurina umana in ipostaza asa-numita a "ganditorului".

Vasul care dateaza din urma cu circa 3.800 de ani a fost exhumat la Yehud, in timpul sapaturilor prealabile constructiei de locuinte, au anuntat miercuri autoritatile din domeniu, relateaza AFP si DPA.

Inalt de 18 centimetri, vasul era unul tipic pentru regiune in Epoca Bronzului. Gatul vasului a fost folosit ca trunchi pentru personaj, care potrivit arheologilor este probabil un om, dupa care au fost adaugate bratele, picioarele si figura.

Personajul cu o figura misterioasa sta cu mana stanga pe genunchi, in timp ce cu dreapta isi sustine capul, ca si cum ar fi absorbit in ganduri.

In acelasi loc cu vasul au fost descoperite pumnale, un cap de topor si varfuri de sageti, care par sa fi fost depuse ca ofrande funerare pentru un membru respectat al unei vechi comunitati.

"Nivelul de precizie si de atentie acordate pentru a crea sculptura in urma cu aproape 4.000 de ani este extrem de impresionant", a declarat directorul de santier Gilad Itach, citat intr-un comunicat al autoritatilor arheologice.

El a precizat insa ca este imposibil de stabilit cine era defunctul sau cei care au depus ofrandele funerare.

Citeste si despre momentul cand "Ganditorul de la Hamangia" a iesit pentru prima data din tara

Ads