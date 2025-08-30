Capitala unui regat mayas disparut, gasita din intamplare pe pamantul unei ferme

Capitala unui regat mayas disparut, gasita din intamplare pe pamantul unei ferme
Capitala unul regat stravechi mayas a fost descoperita din intamplare pe terenul unei ferme de vite, in Mexic, sud-estul tarii.

Este vorba despre capitala regatului Sak Tz'I' (Cainele alb), gasita unde azi e orasul Chiapas, arata IFL Science.

Arheologii cautau de mai bine de 20 de ani dovezi ale orasului pierdut, vechi de 3.000 de ani. Stiau despre existenta sa din inscriptii stravechi, dar nu putea fi gasit.

Din intamplare, un student a stat de vorba cu un vanzator stradal din zona, iar acesta i-a spus ca prietenul lui, care detine o ferma, a gasit o inscriptie veche, de mari dimensiuni, despre care crede ca e mayasa.

Inscriptiile de pe tabla de 0,6 pe 1,2 metri vorbeau despre cateva zeitati, conducatori, impletind mitul cu realitatea. Se poate vedea o figura regala dansand, imbracata precum zeul ploii, Yopaat, care are intr-o mana un ciocan, iar in cealalta o arma a acelei perioade.

A fost nevoie de cinci ani de negocieri pentru a se obtine permisiunea de a se face sapaturi pe terenul fermierului, iar in iunie 2018 o echipa internationala de oameni de stiinta din Mexic, SUA si Canada a inceput sa cearna zona.

Sak Tz'I' a fost intemeiat in anul 750 i.e.n. si a fost ocupat timp de un mileniu. Nu a fost un regat foarte puternic, fiind chiar modest comparativ cu Chichen Itza sau Palenque, aflat in apropiere. In prezent se afla la granita dintre Mexic si Guatemala.

Sapaturile au scos aici la iveala mai multe monumente mayase, ramasite ale unor piramide, un palat si nu numai. In total, sunt 120 de structuri si 56 de monumente. Se crede insa ca obiecte din zona au fost gasite de-a lungul timpului si se afla in colectii private.

Impresionante sunt insa o piramida de 13,7 metri inaltime si mai multe structuri folosite de elitele religioase si cele politice.

Oamenii de stiinta urmeaza sa se intoarca in zona, pentru un studiu mai amanuntit si pentru a consolida structurile deteriorate, se arata intr-un raport publicat de Journal of Field Archaeology.

A.P.

