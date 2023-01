Comoara incasilor, ascunsa in camere secrete la Machu Picchu

O descoperire uimitoare a fost facuta de catre arheologi in orasul simbol al civilizatiei incase, Machu Picchu din Peru. Ei au gasit mai multe camere secrete, in care s-ar afla o imensa comoara din aur si argint. Incaperile sunt inchise ermetic, dar in curand ele vor fi deschise.

De mai bine de 15 ani, arheologul si aventurierul francez Thierry Jamin a explorat junglele din sudul Perului, cautand indicii ale prezentei incasilor in padurea amazoniana si legendarul oras pierdut Paititi, potrivit Heritage Daily.

Dupa descoperirea a aproximativ 30 de situri arheologice situate in departamentul Cuzco, intre 2009 si 2011, care includ cetati, locuri de ceremonie si de veci, mici orase incase, Thierry a pornit o calatorie uimitoare la Machu Picchu.

Cu cateva luni in urma, Thierry Jamin si echipa sa cred ca au facut o descoperire arheologica extraordinara in orasul incas, gasit de Hiram Bingham in anul 1911. Aceasta descoperire a fost posibila datorita marturiei unui inginer francez care locuieste la Barcelona, in Spania.

In 2010, in timp ce el vizita orasul pierdut, David Crespy a observat un ciudat "adapost" situat in partea de jos a uneia dintre cladirile principale.

Pentru el, nu exista nicio indoiala despre asta. El a descoperit "o usa", o intrare sigilata de incasi. In luna august 2011, David Crespy a gasit la intamplare un articol despre Thierry Jamin si activitatea sa in ziarul francez Le Figaro.

El l-a contactat pe cercetatorul francez. Thierry a ascultat povestea lui David Crespy si s-a dus la Machu Pichhu pentru a verifica spusele acestuia.

Constatarile sale sunt fara echivoc: acea usa este intr-adevar o intrare blocata de incasi, intr-un moment nedeterminat din istorie. Pentru a confirma existenta cavitatilor din subsolul cladirii, arheologul si echipa sa au efectuat intre 9 si 12 aprilie 2012 un studiu geofizic cu ajutorul unor instrumente specializate.

Ei au descoperit mai multe camere secrete subterane, in care s-ar gasi importante artefacte, dar si o adevarata comoara ce contine o mare cantitate de aur si argint. Thierry Jamin se pregateste acum pentru deschiderea acestor camere sigilate de incasi.

El a depus oficial o cerere la autoritatile peruane, care ar permite echipei sale sa deschida camerele funerare. In joc se afla o comoara arheologica extraordinara si noi dezvaluiri ale secretelor istoriei Imperiului incas.