Descoperire din vremea lui David, ce confirma Vechiul Testament, ascunsa de Israel

O descoperire importanta din vremea regelui David a fost facuta in teritoriul palestinian din Cisiordania, care ar putea reprezenta o dovada in plus a confimarii textului Vechiului Testament. Artefactul consta intr-un pilon sculptat descoperit in apropiere de Betleem, iar el dateaza din timpul Primului Templu.

Binyamin Tropper, un ghid turistic israelian care credea ca a facut descoperirea, a aflat cu uimire ca descoperirea sa a fost tinuta in secret de multi ani, de catre Autoritatea Israeliana de Antichitati (IAA), potrivit Fox News.

"Cand mi-am dat seama de semnificatia stalpului, i-am spus sefului meu sa vorbeasca cu IAA. Insa, IAA a spus ca (descoperirea - n.red) este grozava, dar acum pastrati tacerea", a spus ghidul.

Descoperirea lui Tropper ar putea fi o dovada a lumii descrise in scrierile din Vechiul Testament. Stalpul care are o vechime de 2.800 de ani ar putea ajuta la punerea pe harta a celor descrise in biblie, considera arheologii.

Dar, din cauza complexitatii relatiilor arabo-israeliene, descoperirea este ignorata, spun expertii. Aceasta este musamalizata pentru o evita o batalie politica majora privind pretentiile asupra Traii Sfinte.

"Deoarece asezarea este situata in Cisiordania (situata in teritoriul palestinian - n.red.) si nu in interiorul granitelor oficiale ale Israelului, este mai problematic sa excavezi acolo decat in Israel", a spus Yosef Garfinkel, profesor de arheologie de la Universitatea Ebraica din Israel.

Tropper a explicat ca in ultimii 20-30 de ani, o dezbatere interna in Israel a dus la punerea de acord asupra marimii si importantei regatului regelui David, asa cum este descris in Biblie.

"Forma acestui pilon este in concordanta cu perioada din vremea Primului Templu si ar ajuta la furnizarea de dovezi concrete despre existenta regelui David in Israel", a declarat ghidul.

Regele Solomon este considerat ca a construit Primul Templu, asa cum se detaliaza in Vechiul Testament. Locul de cult a fost distrus de regele Nabucodonosor al II-lea in anul 587 i.Hr.

Garfinkel a spus ca pilonul marcheaza intrarea intr-un tunel de apa din timpul Primului Templu. Unul similar denumit Siloam exista si la Ierusalim si este considerat ca a fost un proiect al regelui biblic Ezechia.

