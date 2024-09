Descoperire neasteptata: Iata de cand se face ulei de masline pe teritoriul Italiei

Analiza unui vas de ceramica reconstruit recent din sute de fragmente a condus la o concluzie surprinzatoare: pe teritoriul Italiei se face ulei de masline de cel putin 4.000 de ani, cu 700 de ani mai devreme decat se credea.

In anii '90, arheologul Giuseppe Voza a gasit, in timpul unor sapaturi in Castelluccio, un sit din Epoca Bronzului, mai multe fragmente de vase ceramice. Cu multa migala, oamenii de stiinta au reusit recent sa reconstruiasca trei vase inalte de un metru, de forma unui ou.

Analizele ulterioare au aratat ca toate aveau reziduri organice, unul dintre ele de ulei de masline, arata Live Science, care citeaza un raport aparut in jurnalul Analytical Methods. E cea mai veche dovada ca pe teritoriul Italiei preistorice se facea ulei de masline, a declarat Davide Tanasi, profesor de istorie la Universitatea South Florida.

Pana acum, cea mai veche dovada ca in aceasta parte a lumii se facea ulei de masline provenea din orasele Cosenza si Lecce, in sudul tarii. Si vasele gasite aici au urme organice de ulei de masline, vechi din Epoca Cuprului, respectiv din secolele 12 si 11 i. Hr.

Cea mai veche dovada ca oamenii faceau ulei de masline provine insa din Israel. Acolo s-au gasit vase vechi de 6.000 - 8.000 de ani. Analizele au aratat ca acestea aveau urme de acid linoleic.

