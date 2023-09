Inca un obiectiv din Spania pe care il poti vedea doar in aceasta perioada. E vechi de mii de ani si a iesit in sfarsit de sub ape

Foto: Pleonr/CC by SA 4.0

"Stonehenge-ul din Spania", asa cum este botezata o structura asemanatoare celei din Marea Britanie, dar mai veche, a iesit la iveala pentru prima oara in 50 de ani, pe fondul secetei severe.

Monumentul din vestul Spaniei poate fi vizitat acum, dar nu pentru multa vreme, pentru ca foarte curand va ajunge din nou sub ape, arata Live Science.

Dupa o vara cu o seceta severa, nu doar in Spania, ci in toata Europa, apele rezervorului Valdecanas au un nivel foarte scazut, ce a permis ca monumentul vechi de 7.000 de ani sa iasa la lumina.

Monumentul consta in 150 de pietre, unele inalte de 1,8 metri, asezate in jurul unui oval (deschis). Arheologii cred ca acesta a fost construit in mileniul 4 sau 5, i.Hr., ceea ce il face sa fie poate cu mii de ani mai vechi decat cel din Anglia.

Se crede ca odata era acoperit de o piatra masiva, fiind folosit ca loc pentru ritualuri.

Pietrele de la "intrarea" in monument sunt gravate cu o figura umana, pe o parte, si un simbol al unui sarpe sau al raului Tagus, de cealalta parte.

Stonehenge-ul din Spania a fost descoperit aproape de granita cu Portugalia in anii '20, dar abia in 1960 s-a publicat o cercetare pornind de la acesta. Deja destinul sau fusese pecetluit la acea vreme - urma sa fie acoperit de ape. Valea urma sa fie inundata, din decizia dictatorului Francisco Franco.

De atunci, parti din pietre au mai iesit la suprafata, dar nu total, cum e cazul acum.

Se discuta acum despre mutarea pietrelor, pentru a fi studiate si admirate, dar exista voci care spun ca asta nu ar face decat sa subrezeasca structura.

Citeste si Noua descoperire in cazul Stonehenge - Originea pietrelor, cand si cum au fost mutate

A.P.