Neanderthalienii isi construiau case din oase de mamut

Oamenii de stiinta au descoperit in estul Ucrainei ramasitele unei case elaborate, veche de 44.000 de ani, realizata din oase de mamut decorate cu pigment natural.

Pana acum se credea ca neanderthalienii, care au disparut in urma cu 30.000 de ani, dormeau in pesteri. Se crede ca aceasta este cea mai veche dovada a unei case construite din oase, o dovada a faptului ca stramosii nostri nu erau nomazi prin excelenta, relateaza Daily Mail.

Neanderthalienii au fost obligati sa apeleze la oasele de mamut, pentru scheletul caselor, pentru a se putea feri de vant, in intinderile vaste, in conditiile in care nu gaseau lemne. Desi nu vanau mamuti special pentru oase, le foloseau apoi. Mai mult, atunci cand era nevoie, adunau astfel de oase, explica arheologul Laetitia Demay.

Potrivit acesteia, neanderthalienii erau sofisticati, cu o cultura proprie, care se foloseau chiar de limbaj pentru a comunica.

