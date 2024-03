Noi descoperiri despre cel mai vechi templu din lume, construit cu 6.000 de ani inainte de Stonehenge

Vanatori-culegatori din Neolitic au construit cel mai vechi templu cunoscut din lume, Gobekli Tepe, respectand un foarte precis plan geometric, arata un nou studiu. Au reusit sa faca acest lucru cand inca nu faceau agricultura, nu invatasera sa domesticeasca animalele, cu 6.000 de ani inainte de construirea Stonhenge.

Templul Gobekli Tepe (care in limba turca inseamna Dealul Ulciorului) a fost construit in urma cu 11 - 12 milenii, cu sute de ani mai devreme decat primele dovezi de sedentarizare a populatiilor de vanatori-culegatori prin practicarea agriculturii si imblanzirea animalelor salbatice, arata LiveScience, care citeaza un raport publicat de Cambridge Archeological Journal.

Situl din Neolitic se ridica peste o creasta stancoasa din calcar in sud-estul Turciei. Coloanele in forma de "T", specifice complexului Gobekli Tepe, sunt acoperite cu reprezentari ale unor animale, simboluri abstracte si maini umane.

Acesti stalpi sunt aranjati in cercuri si ovaluri. Fiecare structura este formata din doua coloane mari, dispuse central, inconjurate de stalpi mai mici, cu fata spre interior.

Templul, cel mai vechi din lume, a fost descoperit in 1994 si a revolutionat felul in care vedeam religia in vremuri stravechi. Pana atunci era unanim acceptat faptul ca practicarea religiei in forma organizata ar fi aparut abia dupa ce populatiile de vanatori-culegatori au inceput sa practice agricultura, devenind sedentare.

Deocamdata au fost excavati doar o mica parte din megalitii care formau acest complex. Conform examinarilor prin sonar, cel putin alte 15 astfel de structuri circulare formate din coloane raman ascunse sub pamant.

Istoricii si arheologii nu cunosteau foarte multe informatii despre acest loc si despre cei care l-au construit, dar noi teorii incep sa se contureze.

S-a crezut initial ca structurile circulare au fost construite una cate una, o ipoteza fiind aceea ca erau folosite o vreme in ritualuri, apoi parasite si ridicate altele.

Insa prezentul studiu arata ca cele doua coloane din centrul ansamblului sunt aliniate exact fata de punctul de mijloc al structurilor circulare. Mai mult decat atat, atunci cand oamenii de stiinta au trasat o linie imaginara care conecteaza punctele centrale ale trei dintre structurile circulare au descoperit ca formeaza un triunghi echilateral aproape perfect.

Toate aceste observatii au condus la concluzia ca aceste structuri au fost construite in mod planificat, dupa un model geometric, ceea ce ar trebui sa ne spuna multe despre posibilitatile mentale ale acelei populatii, in stare sa faca un plan, sa-l reproduca la scara mare si sa-l duca la indeplinire.

Apoi, constructia unui templu atat de complex presupune multa energie si organizare. Arheologii sunt de parere ca populatia de vanatori-culegatori a excavat si a transportat rocile de calcar necesare constructiei de la o cariera din apropiere.

Megalitii folositi ajung pana la 5,5 metri inaltime si cantaresc in jur de 50 de tone! Interesant e ca unii sunt acoperiti cu reprezentari abstracte ale unor animale: vulpi, lei, tauri, serpi si insecte. Fiecare structura circulara pare sa aiba un astfel de simbol zoomorf dominant, care se repeta de mai multe ori.

Acest lucru poate insemna faptul ca diferite grupuri de vanatori-culegatori, fiecare cu propriul animal reprezentativ, isi practicau credintele in structura specifica doar acelui grup.

Despre vanatori-culegatori se crede ca erau animisti - credeau ca fiecare animal sau planta are un spirit.

