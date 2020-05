O groapa a aparut peste noapte langa Pantheon. Ce au descoperit arheologii acolo

Ziare.

com

O groapa de un metru patrat si adanca de 2,5 metri a aparut peste noapte in Piazza della Rotonda. Inainte de a se face reparatiile, arheologii au investigat ce se afla dedesubt si nu mica le-a fost mirarea sa descopere pavaj de acum 2.000 de ani, arata Live Science Practic, se crede ca pavajul e din aceeasi perioada in care a fost construit Pantheonul, adica anii 27 - 25 i.Hr., dupa cum a declarat unul dintre oamenii de stiinta care a analizat descoperirea, Daniela Porro.Astfel de hauri care se casca peste noapte sunt o problema comuna in Roma. In ultima suta de ani, circa 30 de astfel de surpari au avut loc anual.Din 2009, numarul lor a inceput chiar sa se tripleze. Ca o comparatie, in Napoli pamantul s-a surpat la fel doar in 20 de cazuri anul trecut.Astfel de gropi se formeaza mai ales dupa ploaie, cand solul devine instabil. Apar si din cauza faptului ca sub pamant exista tuneluri si tot felul de catacombe create, de-a lungul timpului, de om.Zona cea mai sensibila, predispusa la aparitia lor, e estul Romei. Orasul e situat si pe sol moale, nisipos, usor de erodat de apa si care reactioneaza la vibratiile create de masini, motociclete si toti pionii din trafic.A.P.