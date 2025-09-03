Previziuni teribile ale numerologiei: In 2014 ar putea aparea un nou Hitler!

Anul 2014 se apropie cu pasi repezi, iar previziunile referitoare la ce ar putea sa se intample in urmatoarele 12 luni nu intarzie sa apara.

Numerologul bulgar Cristina Sungarska, de pilda, a declarat in studioul unei emisiuni din tara natala ca 2014 ar putea fi anul alegerii unui nou Hitler in fruntea unei tari.

Ea spune ca anul urmator va fi influentat de puterea cifrei 7 (4+1+2), o cifra care in istorie a adus mari catastrofe omenirii. Ea aminteste anul 1933, atunci cand Hitler a fost ales cancelarul Germaniei (1+9+3+3=16, 6+1=7)

"Fiti atenti pe cine alegeti! De asta depinde viitorul vostru!", atentioneaza numerologul, citat de pik.bg.

Ads