Previziuni teribile ale numerologiei: In 2014 ar putea aparea un nou Hitler!

Autor: Iulian Dumitrescu
Luni, 30 Decembrie 2013, ora 08:12
4884 citiri
Previziuni teribile ale numerologiei: In 2014 ar putea aparea un nou Hitler!

Anul 2014 se apropie cu pasi repezi, iar previziunile referitoare la ce ar putea sa se intample in urmatoarele 12 luni nu intarzie sa apara.

Numerologul bulgar Cristina Sungarska, de pilda, a declarat in studioul unei emisiuni din tara natala ca 2014 ar putea fi anul alegerii unui nou Hitler in fruntea unei tari.

Ea spune ca anul urmator va fi influentat de puterea cifrei 7 (4+1+2), o cifra care in istorie a adus mari catastrofe omenirii. Ea aminteste anul 1933, atunci cand Hitler a fost ales cancelarul Germaniei (1+9+3+3=16, 6+1=7)

"Fiti atenti pe cine alegeti! De asta depinde viitorul vostru!", atentioneaza numerologul, citat de pik.bg.

AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Motivele din spatele demersului
AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Motivele din spatele demersului
Partidul condus de George Simion vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. AUR se bazează pe faptul că la conducerea acesteia se află chiar un...
Director din cadrul Ministerului Investițiilor, demis după ce a pregătit un training pe Coasta de Azur și în Cipru pe banii statului
Director din cadrul Ministerului Investițiilor, demis după ce a pregătit un training pe Coasta de Azur și în Cipru pe banii statului
Directorul unei structuri din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost demis după ce a pregătit o plecare la training cu câte 15 persoane pentru două sesiuni,...
#numerologie 2014, #previziuni 2014, #nou Hitler 2014 , #astronomii
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-au deturnat pe Ianis Hagi: "Transferul anului". Romanul a ales cea mai mare oferta si semneaza
ObservatorNews.ro
ANAF scoate la vanzare o casa cu doua etaje si un teren de 250mp, in Sibiu. Pretul cerut
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Boala care a făcut-o pe Andreea Marin să piardă 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce declară despre viața amoroasă după despărțirea de Adrian Brâncoveanu
  2. Tily Niculae, confesiuni cutremurătoare despre cele trei sarcini pierdute și momentele în care viața i-a fost pusă în pericol
  3. 11 moduri prin care părinții tineri își învață copiii să nu îi mai respecte, fără să își dea seama
  4. Finala „Insula Iubirii” 2025: Ce cupluri rămân împreună și cine se desparte în Thailanda
  5. Sociologul Gelu Duminică, concluzii înainte de finala ”Insula Iubirii”: „Nu e doar un show. E o oglindă în care parte din România se uită și oftează”
  6. Transformarea spațiilor interioare: Ghidul complet pentru un design modern și funcțional
  7. Bursucu reacționează în urma derapajului lui Tzanca Uraganu din podcastul său: „L-am întrebat dacă regretă ceva”
  8. Cât durează bufeurile la menopauză și cum să le gestionezi eficient
  9. Andrei Lemnaru de la Insula iubirii, oprit de polițiști în trafic. Care a fost motivul
  10. Carmen Grebenișan răspunde criticilor referitoare la camera bonei: „Mi-ar fi rușine să fac o femeie să suporte stres cu o lună înainte să nască”