Cannes 2021: Julia Ducournau câştigă Palme d'Or. Lista completă a câștigătorilor

Revenirea industriei cinematografice pe Croazetă

Spike Lee a făcut anunţul în momentul decernării premiului pentru interpretare masculină.Cineasta neozeelandeză Jane Campion a câştigat Palme d'Or pentru pelicula ''The Piano'' în 1993.În 2019, trofeul Palme d'Or a revenit lungmetrajului"Parasite", regizat de cineastul sud-coreean Bong Joon-Ho.Ediţia din 2020 a fost transformată complet din cauza pandemiei. Filmele selectate au fost prezentate, sub eticheta Cannes 2020, în alte festivaluri de renume, iar un eveniment de trei zile a avut loc în toamnă, unde, deşi nu au fost acordate principalele trofee, în cadrul unor evenimente restrânse au fost premiate producţii din competiţia Cinéfondation şi a fost acordat Palme d’Or pentru scurtmetraj.După ce mai mulţi cineaşti au aşteptat revenirea festivalului la o formă pe cât posibil de „normală”, pentru ediţia de anul acesta au fost înscrise aproximativ 2.000 de producţii.În competiţie au fost selectate 24 de lungmetraje, cu trei mai multe decât în urmă cu doi ani. Între regizorii care au concurat pentru trofeul Palme d'Or s-au numărat nume importante ale cinematografiei mondiale, ca Asghar Farhadi, Wes Anderson, Paul Verhoeven, Apichatpong Weerasethakul, Sean Penn, Leos Carax, Jacques Audiard şi François Ozon.După un an de pauză, trofeul Palme d'Or este din nou acordat. În 2019, el a revenit sud-coreeanului Bong Joon Ho, pentru „Parasite”.În competiţia Cannes FF 2021 au fost selectate: „A Hero”, de Asghar Farhadi, „Tout s’est bien passe”, de François Ozon, „Tre piani”, de Nanni Moretti, „Titane”, de Julia Ducournau, „The French Dispatch”, de Wes Anderson, „Red Rocket”, de Sean Baker, „Petrov's Flu”, de Kirill Serebrennikov, „Par un demi clair matin”, de Bruno Dumont, „Nitram”, de Justin Kurzel, „Memoria”, de Apichatpong Weerasethakul, „Lingui”, de Mahamat-Saleh Haroun, „Les Olympiades (Paris 13th District)”, de Jacques Audiard, „Les intranquilles”, de Joachim Lafosse, „La fracture”, de Catherine Corsini, „Julie (en 12 chapitres)”, de Joachim Trier, „Hitty NRO 6”, de Juho Kuosmanen, „Haut et fort”, de Nabil Ayouch, „Ha'berech”, de Nadav Lapid, „Drive My Car”, de Ryusuke Hamaguchi, „Bergman Island”, de Mia Hansen-Love, „Benedetta”, de Paul Verhoeven, „The story of my wife”, de Ildikó Enyedi, „Flag Day”, de Sean Penn, şi „Anette”, de Leos Carax.Juriul internaţional a fost prezidat de Spike Lee (scenarist şi regizor, SUA) şi completat de Mati Diop (regizoare, Franţa-Senegal), Mylène Farmer (cântăreaţă şi compozitoare, Canada-Franţa), Maggie Gyllenhaal (actriţă, producătoare, scenaristă şi regizoare, SUA), Jessica Hausner (regizoare, producătoare şi scenaristă, Austria), Mélanie Laurent (actriţă, regizoare şi scenaristă, Franţa), Kleber Mendonça Filho (regizor, prpducător şi scenarist, Brazilia), Tahar Rahim (actor, Franţa) şi Song Kang-ho (actor, Coreea de Sud).Spike Lee s-a grăbit, când i-a fost dat cuvântul, şi a anunţat „Titane”, de Julia Ducournau, ca fiind marele câştigător al serii. Acest lucru, înaintea decernării celorlalte premii din competiţie.El nu a înţeles ce i-a fost cerut prin întrebarea „care este primul premiu al serii?”, astfel că a anunţat câştigătorul Palme d'Or.Lee s-a scuzat, ulterior, şi a vrut din nou, prematur, să anunţe principalul premiu. Sharon Stone a fost cea care a prezentat însă premiul.Palme d'Or a revenit anul acesta filmului „Titane”, o viziune horror radicală, după cum au descris-o criticii. „Mulţumită ţie seara asta este incredibil ă”, i-a spus regizoarea franceză lui Spike Lee.Este a doua oară când un film regizat de o femeie câştigă marele premiu, după „The Piano”, de Jane Campion, în 1993.Vedetele au defilat pe covorul roşu pe muzica unora ca Mylène Farmer, Edith Piaf, Police şi AC/DC , iar fanii le-au aşteptat, ca în oricare alt an dinainte de pandemie, pentru a le aplauda, pentru a primi autografe şi a face fotografii. Diferenţa anul acesta a fost reprezentată de purtarea măştii.La gala de închidere au fost prezenţi, pe lângă starurile filmelor din competiţii, ministrul francez al Culturii, Roselyne Bachelot, regizorul Oliver Stone, actorii Sharon Stone, Rosamund Pike şi Jean Dujardin.„Este atât de frumos totul aici. Este o frumoasă sărbătoare a cinema-ului”, a spus Stone.Apichatpong Weerasethakul a declarat, tot pe covorul roşu: „Este un dar să putem sărbători în seara asta. Este ireal după tot prin ceea ce am trecut. Filmele s-au schimbat după asta. Este visul nostru devenit realitate”.Juriul secţiunii Un Certain Regard a fost condus de regizoarea şi scenarista britanică Andreea Arnold, cel al secţiunii Cinéfondation a fost compus din cineaşti din Tunisia, Franţa, Spania, Suedia şi Egipt, iar actriţa franceză Mélanie Thierry a fost preşedinta juriului Camera d'Or, care a premiat un lungmetraj de debut selectat la Festivalul de Film de la Cannes 2021 Festivalul a fost deschis de actriţa, regizoarea şi producătoarea americană Jodie Foster, care a primit trofeul Palme d'Or onorific, în semn de recunoştinţă pentru întreaga carieră.Cineastul italian Marco Bellocchio a fost recompensat cu un trofeu Palme d'Or onorific, la gala de închidere. El şi-a prezentat în festival cel mai recent lungmetraj, documentarul „Marx può aspettare”. Paolo Sorrentino, un alt exponent al cinematografiei italiene, i-a înmânat trofeul şi a spus că Bellocchio reprezintă un model pentru el, fiind un cineast cu un parcurs „coerent”.Bellochio a dedicat trofeul actorului francez Michel Piccoli, care a murit în mai 2020 şi cu care el a colaborat.Invitaţi speciali au fost şi Bong Joon Ho, Matt Damon, Isabelle Huppert şi Steve McQueen, care s-au întâlnit cu publicul în cadrul seriei „Rendez-vous with...”.Prima producţie proiectată anul acesta la Cannes a fost filmul romantic muzical „Annette”, regizat de Leos Carax, cu Adam Driver şi Marion Cotillard în rolurile principale.Lungmetrajul „OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire”, regizat de Nicolas Bedos, a fost proiectat la Grand Théâtre Lumière, pe 17 iulie, în încheierea celei de-a 74-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes.România a fost reprezentată la Cannes de „La civil”, regizat de Teodora Mihai şi produs de Cristian Mungiu , în competiţia Un Certain Regard, de scurtmetrajul „Interfon 15”, de Andrei Epure, în competiţia secţiunii Semaine de la Critique, şi de lungmetrajul „Întregalde”, de Radu Muntean, inclus în selecţia programului Quinzaine des Réalisateurs, secţiune necompetiţională paralelă festivalului. În plus, Mungiu a fost preşedintele juriului Semaine de la Critique, iar producţia românească „Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste”, de Carina-Gabriela Daşoveanu (UNATC), se numără între filmele selectate în concursul dedicat şcolilor de film, Cinéfondation.Două dintre acestea au fost premiate - „La civil” şi „ „Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste”.Lista câştigătorilor celei de-a 74-a ediţii a Festivalului de Film de la CannesCompetiţiePalme d’Or – „Titane”, de Julia DucournauMarele Premiu al Juriului – ex aequo - „A Hero”, de Asghar Farhadi, şi „Hitty NRO 6”, de Juho KuosmanenPremiul Juriului – ex aequo - „Memoria”, de Apichatpong Weerasethakul, şi „Ha'berech”, de Nadav LapidPremiul pentru regie – Leos Carax, pentru „Annette”Premiul pentru scenariu – „Drive My Car”, de Ryusuke Hamaguchi şi Takamasa OePremiul pentru interpretare masculină – Caleb Lanry Jones, pentru „Nitram” (r. Justin Kurzel)Premiul pentru interpretare feminină – Renate Reinsve, pentru „Julie (en 12 chapitres)” (r. Joachim Trier)Caméra d'Or – „Murina”, lungmetraj de debut semnat de Antoneta Alamat KusijanovicPalme d’Or pentru scurtmetraj – „Tian Xia Wu Ya”, de Tang YiMenţiune specială a juriului pentru scurtmetraj – „Ceu de agosto”, de Jasmin TenucciPalme d’Or onorific – Jodie Foster; Marco BellocchioUn Certain RegardMarele Premiu – „Unclenching The Fists”, de Kira KovalenkoPremiul Juriului – „Grosse Freiheit”, de Sebastian MeisePremiul pentru ansamblu– „Bonne mère”, de Hafsia HerziPremiul pentru curaj – „La civil”, de Teodora Ana MihaiPremiul pentru originalitate – „Lamb”, de Valdimar JóhannssonMenţiune specială – „Noche de fuego”, de Tatiana HuezoCinéfondationPremiul I – „L'enfant salamandre”, de Théo Degen (Belgia)Premiul al II-lea – „Cicada”, de Yoon Daewoen (Coreea de Sud)Premiul al III-lea – ex aequo – „Prin oraş circulă scurte poveşti de dragoste”, de Carina-Gabriela Daşoveanu (România); şi „Cantareira”, de Rodrigo Ribeyro (Brazilia)Semaine de la CritiqueMarele Premiu (Grand Prix Nespresso) – „Feathers”, de Omar El ZohairyPrix Fondation Louis Roederer de la Révélation – Sandra Melissa Torres, pentru interpretarea din „Amparo”, regizat de Simón Mesa SotoPrix Fondation Gan à la Diffusion – Zero Fucks Given”, regizat de Emmanuel Marre şi Julie LecoustreSACD – „Olga”, scris de Elie Grappe şi Raphaëlle DesplechinQuinzaine des Réalisateurs, secţiune paralelăPremiul SACD – „ Les magnétiques”, de Vincent Maël CardonaPremiul Europa Cinemas Label – „A chiara”, de Jonas CarpignanoCarrosse d'Or – Frederick WisemanTrofeul Queer Palm, premiul LGBT, a revenit anul acesta lungmetrajului „La Fracture”, de Catherine Corsini, cu Valeria Bruni Tedeschi şi Marina Foïs în distribuţie.Distincţia Palm Dog, acordată celui mai bun câine dintr-un film, a fost oferită ex aequo pentru Dora, Rosie şi Snowbear, care au apărut alături de Tilda Swinton în „The Souvenir: Part II”.