Festivalul Cannes 2021: Filmul regizat de românca Teodora Ana Mihai a fost premiat în secţiunea ”Un Certain Regard”

„La civil”, co-producţie Belgia - România - Mexic, a fost filmat iarna trecută în Mexic şi este inspirat de întâmplări reale. O mamă a cărei fiică este răpită plăteşte recompensa cerută, dar fata nu se întoarce acasă. Autorităţile refuză să o mai ajute, iar femeia se găseşte în postura de a lupta pentru a-şi găsi copilul. Acesta este primul lungmetraj regizat de Teodora Mihai. Din distribuţie fac parte Arcelia Ramírez, Álvaro Guerrero şi Jorge A. Jimenez.În 2019, proiectul „La civil” - produs de Hans Everaert pentru Menuetto, Jean-Pierre şi Luc Dardenne, Cristian Mungiu pentru Mobra Films, şi de Michel Franco, şi scris de Teodora Mihai şi Habacuc Antonio De Rosario - a primit la concursul Centrului Naţional al Cinematografiei 71,41 de puncte şi 1,5 milioane de lei.Premiul Un Certain Regard a revenit filmului „Unclenching The Fists”, realizat de Kira Kovalenko.Premiul juriului condus de regizoarea şi scenarista britanică Andreea Arnold a revenit „Grosse Freiheit”, de Sebastian Meise.Prix d'Ensemble a fost acordat filmului „Bonne mere”, regizat de Hafsia Herzi.Pentru originalitate a fost premiat „Lamb”, de Valdimar Johannsson, iar o menţiune specială a revenit peliculei „Noche de fuego”, de Tatiana Huezo.Secţiunea Un Certain Regard a revenit anul acesta la forma şi misiunea originale, aceea de a prezenta cinematografia tânără şi pe cea de cercetare , după cum a spus Thierry Frémaux, delegatul general al festivalului, la anunţarea selecţiei.În competiţia de anul acesta au fost alese 20 de lungmetraje, dintre care şase concurează pentru trofeul Caméra d'or.Cea de-a 74-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va încheia sâmbătă, cu gala de premiere.