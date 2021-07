Festivalul de film Cannes 2021: vedetele au defilat pe covorul rosu fara masti VIDEO

Cea de-a 74-a editie a festivalului va avea loc cu prezenta fizica, incepand din 6 iulie, si se va incheia pe 17 iulie, dupa o intarziere de doua luni, cu gala de premiere.Cu staruri in rochii pline de farmec si zeci de fotografi, lucrurile decurg firesc pentru cel mai mare festival de film din lume, situat in sudul Frantei.Dar, in ciuda faptului ca participantii au aparut fara masti si au pozat pentru fotografii de grup, Cannes si-a revenit intr-o forma usor redusa, cu mai putine invitatii, relateaza BBC.Printre vedetele cunoscute s-au numarat Spike Lee, Jodie Foster, Bong Joon-ho, Jessica Chastain, Helen Mirren, Bella Hadid si Marion Cotillard.