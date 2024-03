Dr. House a ajuns in Cartea Recordurilor

Actorul britanic Hugh Laurie, celebru pentru rolul sau in serialul de televiziune american "Doctor House" a fost inclus in Cartea recordurilor Guinness, fiind considerat actorul care atrage cei mai multi spectatori in fata micilor ecrane.

S-a calculat ca acest serial de televiziune american este urmarit de aproape 82 milioane de oameni din 66 de tari, inregistrand astfel un record absolut in domeniu. Un alt serial de succes, "CSI: Miami (Crime Scene Investigation: Miami)", ramane in urma lui cu opt milioane de telespectatori, potrivit Sky News.

Astfel, Hugh Laurie i-a luat locul David Hasselhoff, celebru pentru rolurile sale din serialele de televiziune "Knight Rider" si "Baywatch". Mai mult, rolul "Doctor House" a facut ca starul britanic sa devina cel mai bine platit actor de televiziune, cu 400 de mii de dolari pe episod.

Canalul Fox a inceput difuzarea acestui serial in noiembrie 2004. Pana in prezent, publicul a putut viziona sapte sezoane, care au inclus in total 155 de episoade. Difuzarea celui de-al optulea sezon al serialului va incepe in octombrie a.c.

In pofida succesului fulminant, Hugh Laurie, 51 de ani, a anuntat recent ca se gandeste sa puna capat carierei sale de actor de televiziune pentru a se dedica in totalitate muzicii. El interpreteaza remarcabil jazz si blues la pian, chitara si saxofon. Recent, Laurie a debutat cu albumul Let Them Talk, dupa care a sustinut o serie de concerte in Europa.

