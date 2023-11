Record mondial: Trei pasari au zburat nonstop din Suedia pana in Africa

Trei pasari suedeze au stabilit un nou record la zborul pe distante lungi, dupa ce au reusit sa parcurga fara oprire 6.000 de kilometri, reprezentand distanta dintre Suedia si vestul Africii, cu o viteza medie de 70 km/h.

Datele sunt prezentate intr-un studiu al Universitatii Lund. "Este un fel de record mondial", a declarat profesorul de ecologie Ake Lindstrom din cadrul Lund University.

Becatina Mare este numele speciei de pasari care a reusit performanta. Acestea traiesc in zone umede de lunci sau tundra, din Rusia pana in Islanda.

Pasarile si-au inceput migratia de toamna in august 2009 de la lacul Annsjon, din apropierea statiunii de schi suedeze Are.

In calatoria lor au strabatut jumatate din Suedia, apoi Europa, desertul Sahara si s-au oprit in Nigeria, in vestul Africii.

Becatinele au zburat nonstop, timp de doua zile si jumatate. Cercetatorii care au urmarit pasarile sustin ca nu mai exista vreun caz asemanator al unui alt animal care sa fi strabatut o distanta atat de mare intr-un timp atat de scurt.

