Adevarul despre hobbitii de pe Insula Flores

Despre "hobbitii" de pe insula Flores s-a tot scris, insa originea lor a ramas pana de curand invaluita in mister. O recenta cercetare, care s-a concentrat pe analiza unor dinti vechi de 18.000 de ani, aduce noi informatii cu privire la ciudata rasa de umanoizi pitici.

Daca pana acum multi oameni de stiinta afirmau ca acestia erau homo sapiens, care si-au redus dimensiunile in decurs de generatii, dupa ce au ramas blocati pe insula Flores, din Indonezia, sau homo sapiens suferinzi de microcefalie, studiul arata ca, in realitate, acestia erau reprezentanti ai speciei Homo erectus, relateaza Daily Mail.

Dintii studiati provin de la un individ ce nu masura mai mult de 0,9 metri, cu mult mai mic decat stramosii sai, care aveau dimensiuni "normale". Practic, s-a ajuns ca de la 1,65 metri statura sa ajunga la maximum 1,1 metri. Cei de pe insula si-au redus dimensiunile dupa ce un dezastru natural i-a blocat aici, se arata in studiu.

Si creierul si-a micsorat dimensiunile, de la 860 de centimetri cubi la 426 de cm cubi.

Oamenii de stiinta spun ca este posibil ca in ADN-ul nostru sa se gaseasca un pic din genele stramosilor populatiei de pe insula Flores. Potrivit coordonatorului studiului, Yousuke Kaifu, e posibil ca primii oameni moderni sa se imperecheat cu Homo erectus din Asia, chiar daca doar sporadic.

Dintii cercetati in cadrul studiului provin de la un individ al carui schelet a fost descoperit in 2003 in insula Flores. Specia din care face parte a fost numita Homo floresiensis, dupa insula indoneziana, reprezentantii sai fiind adesea numiti "hobbiti", dupa micile creaturi din "Lord of the rings".

Pentru studiul publicat de Plos One, oamenii de stiinta au comparat 40 de dinti de Homo floresiensis cu dinti de la 490 de indivizi din specia Homo sapiens, dar si cu dinti de la alte specii de hominizi disparute. S-a descoperit ca dintii celor de pe insula Flores prezentau atat trasaturi primitive, cat si moderne, ceea ce inseamna ca nu poate fi vorba despre oameni moderni cu vreo bola care sa le fi influentat dezvoltarea. In plus, acestia sunt foarte diferiti de cei ai primilor oameni, Australopithecus si Homo habilis.

Homo erectus si Homo sapiens, omul modern, se trag din Homo ergaster, care a trait in urma cu 1,5 milioane de ani.

