Britanicii au construit o masina de curse din mancare

Cercetatorii de la Universitatea Warwich, din Marea Britanie, au construit o masina de Formula 3 in intregime ecologica, numita WorldFirst.

Volanul masinii este facut din fibre derivate din morcovi, caroserie din cartofi si un scaun din soia, relateaza CNN.

Automobilul este uns cu un ulei pe baza de plante, iar motorul este pus in miscare de combustibil biodiesel.

"Am fost foarte incantati sa lucram la acest proiect si este important faptul ca am reusit sa dezvoltam o masina de curse in totalitate verde", a declarat James Meredith, managerul de proiect.

Masina nu este eligibila pentru competitii in circuitul de Formula 3, din cauza combustibilului folosit, insa Meredith este hotarat s-o vada in curse.

"Speram sa putem inscrie masina in demonstratii. Cu siguranta, vrem s-o piloteze un sofer profesionist. Este clar faptul ca masina este foarte buna si primim oferte din multe parti. O sa vedem ce iese", a spus Meredith.

Avand in vedere cresterea preturilor la alimente, construirea unei masini din mancare este controversata. "Nu am vrut sa folosim direct alimente. Am incercat sa ne limitam la materiale derivate din deseuri de alimente sau grane", a spus Meredit, adaugand ca, evident, in cazul folosirii granelor, s-ar lua mancarea de la gura unor oameni.