Cand s-a format nucleul solid al Pamantului - Cu cat se extinde anual si cand ne pierdem campul magnetic

O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Liverpool a socotit ca miezul solid al Terrei, de marimea lui Pluto, s-a format in urma cu un miliard de ani.

Pana acum, momentul formarii sale era delimitat mai putin clar in timp, oamenii de stiinta estimand ca acesta a avut loc in urma cu 2 milioane pana la 0,5 miliarde de ani, informeaza Daily Mail.

Potrivit cercetatorilor, nucleul Pamantului s-a creat cand a inghetat fierul topit. Interesul manifestat pentru acest subiect, formarea miezului Terrei, este explicabil deoarece acest proces este responsabil de campul magnetic al planetei, cel care ne protejeaza de vantul solar si de radiatiile nocive.

Oamenii de stiinta de la Universitatea Liverpool au analizat datele cu privire la campul magnetic al Terrei, ajungand la concluzia ca acesta a devenit mai puternic in perioada din urma cu un miliard si 1,5 miliarde de ani.

Acestia sunt de parere ca un camp magnetic mai puternic tradeaza un miez din fier solid, in interiorul planetei.

Inainte de formarea nucleului, Pamantul, a carui varsta este estimata la 4,543 miliarde de ani, era o bila de roca topita, care in timp s-a racit, formand o crusta solida la suprafata.

Miezul Pamantului este mult mai fierbinte decat s-a crezut pana acum

Potrivit lui Andy Biggin, autorul studiului, descoperirea schimba felul in care intelegem interiorul Pamantului si istoria sa. Acessta a declarat ca si in prezent nucleul solid al Pamantului creste, cu o viteza de 1 mm pe an.

In raportul publicat in jurnalul Nature se mai arata ca miezul Pamantului, de care depinde campul nostru magnetic, se raceste in prezent mai incet decat in oricare alt moment din istoria Terrei. In acest context, vom mai avea camp magnetic inca un miliard de ani.

