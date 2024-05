Carne crescuta in laborator, in viitor?

Intr-un mic laborator de la etajul superior al Universitatii Medicale din Carolina de Sud, SUA, Vladimir Mironov incearca, de 10 ani, sa creasca bucati de carne.

Inginer biolog, dr. Mironov, in varsta de 56 de ani, este unul dintre putinii cercetatori din lumea intreaga care este implicat in bioingineria carnii.

Cercetatorul vede in aceasta tehnologie o solutie la criza mondiala a alimentelor, avand in vedere diminuarea terenurilor destinate cresterii animalelor, scrie Reuters.

Cresterea in vitro a carnii este o tehnologie in curs de dezvoltare si in Olanda, dar in SUA, pentru acest tip de cercetare nu se gasesc inca foarte multe fonduri.

Noul Institut National de Alimentatie si Agricultura, parte a Administratiei Alimentelor din Statele Unite, nu doreste sa finanteze acest proiect, iar Administrarea Nationala Spatiala si de Aeronautica a alocat doar o mica suma de bani.

Potrivit lui Mironov, pentru a aduce pe piata o astfel de noua tehnologie ar fi necesara suma de un miliard de dolari, dar nimeni nu pare foarte interesat sa se implice in acest proiect.

"Trebuie sa luam in considerare aceste idei pentru a progresa. Altfel, ramanem pe loc. De exemplu, acum 15 ani, cine si-ar fi putut imagina un iPhone?", mai spune cercetatorul.

Nicholas Genovese, un asociat al dr. Mironov, spune ca oamenii sunt dezgustati de ideea de a consuma carne pregatita in laborator. Totusi, acesta sustine ca si iaurtul, vinul si berea sunt produse tot cu ajutorul culturilor, in laborator.

Dr. Mironov, impreuna cu asociatii sai, sunt de parere ca aceasta tehnologie se va dezvolta in viitor, iar pretul acestui tip de carne va fi mai mic in comparatie cu cat costa acum mezelurile.

