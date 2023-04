Cat de scund vei fi la batranete? Stilul de viata iti influenteaza inaltimea

Stilul de viata pe care il alegi cand esti adult poate determina cat de scund vei deveni pe masura ce imbatranesti, arata un studiu recent.

Mai multi cercetatori americani si chinezi au analizat datele unui studiu care a avut la baza un numar impresionant de adulti din China, respectiv mai mult de 17.700 de persoane de peste 45 de ani.

Oamenii de stiinta au scos la iveala, pentru prima data, ca stilul de viata din timpul varstei a doua pot influenta semnificativ inaltimea pe care o vei avea cand vei fi batran, noteaza Counsel&Heal.

"Studiul a aratat ca nu numai deciziile din tinerete iti pot afecta modul in care imbatranesti, ci si alegerile de mai tarziu legate de stilul de viata", a spus John Strauss, cercetator in cadrul lucrarii publicate in American Economic Journal: Applied Economics, la inceputul lunii aprilie.

Scaderea in inaltime pe masura inaintarii in varsta este un important indicator al starii de sanatate. De exemplu, specialistii au descoperit ca persoanele care au devenit din ce in ce mai scunde aveau si probleme de natura cognitiva, cum ar fi pierderi de memorie pe termen scurt sau dificultati in rezolvarea unor probleme simple de matematica.

In plus, participantii la studiu care au trait in mediul urban si-au pierdut considerabil mai mult din inaltime decat cei din mediul rural.

In mod paradoxal, si educatia are legatura cu scaderea inaltimii la batranete. Cercetatorii au descoperit ca persoanele care au absolvit cel putin liceul au mai pierdut un centimetru la batranete fata de cei fara studii. Iar aceasta diferenta este mare, in conditiile in care media pierderii din inaltime este de 3,3 centimetri in cazul barbatilor si de 3,8 centimetri in cazul femeilor.

Expertii au explicat ca acest fenomen se produce odata cu inaintarea in varsta din cauza cresterii cantitatii de grasime din corp si scaderea masei osoase. Pierderea din inaltime poate fi asociata cu osteoporoza sau artrita, boli cauzate si de alimentatie nesanatoasa, sedentarism sau fumat pe parcursul vietii.