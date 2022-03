Cum s-au adaptat oamenii preistorici la schimbarile climatice?

Cercetatorii incearca sa inteleaga modul cum au reactionat oamenii la schimbarile climatice de acum 4.000-6.000 de ani. Si azi suntem la fel de vulnerabili in fata modificarilor de mediu, in ciuda progresului tehnologic.

Din anul 2004, antropologul Ezra Zubrow, de la Universitatea din Buffalo, a lucrat cu oameni de stiinta in zonele preistorice din regiunile arctice ale golfului St. James, Quebec, cele din nordul Finlandei si din peninsula siberiana Kamchatcka, informeaza Daily Galaxy .

Datele adunate de echipa de cercetatori vor fi utile in stabilirea unei colaborari mai bune intre stiintele sociale, medicale si cele naturale. Totul cu scopul de a concepe masuri prin care sa se reactioneze pe masura in privinta incalzirii globale.

In cursul cercetarilor vor fi adunate multe informatii paleontologice si arheologice. Zona siberiana a penisulei Kamchatka este una deosebit de interesanta, marimea acestei zone salbatice vulcanice fiind egala cu suprafata statului american California.

In trecut, schimbarea climatica s-a petrecut cu o intensitate mai mica decat cea de acum. Planetei noastre i-au trebuit mii de ani ca sa se incalzeasca.

Spre deosebire de acea perioada foarte indepartata, acum, temperatura Pamantului a crescut cu aceeasi valoare in doar 300 de ani, cam de la inceputul revolutiei industriale.

Ramane un mister modul cum s-au adaptat oamenii la acele conditii preistorice deosebit de grele. Sunt incluse aici incalzirea, cutremurele, tsunami-urile, eruptiile vulcanice si ridicarea scoartei terestre submarine.

In prezent, afirma cercetatorii, oamenii sunt la fel de vulnerabili in fata acestor schimbari de mediu. Totul in ciuda posibilitatilor tehnologice de care dispunem.