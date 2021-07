14 descendenti din familia lui Leonardo Da Vinci au fost identificati. Este vorba, printre altii, de functionari, otelari sau mestesugari

Cercetarea lor este "o sinteza a unor cercetari ce s-au extins pe mai multe decenii, ce aveau obiectivul de a reconstitui arborele genealogic complet si la zi al familiei Da Vinci", conform unui material publicat in jurnalul Human Evolution.Expertii Alessandro Vezzosi si Agnese Sabato au anuntat ca au documentat 21 de generatii din familia lui Leonardo Da Vinci.In studiul lor, cercetatorii au si intervievat descendenti din familia extinsa a maestrului renascentist, dintre care unii sunt functionari, iar altii sunt otelari si mestesugari, pensionati sau inca activi.Genealogii au identificat cateva familii pe diferite ramuri ale arborelui genealogic al lui Leonardo.Istoria completa documentata genealogic a familiei Da Vinci se intinde in prezent pe aproape 7 secole. In lucrarea lor, cercetatorii au examinat linia de descendenta paterna pornind de la Michele, un stramos al lui Leonardo care s-a nascut in secolul XIII si apoi au fost identificate liniile de descendenta din Michele pana la tatal lui Leonardo, Piero Frosino si apoi de la Leonardo (nascut in 1452) pana in ziua de azi - o perioada de 690 de ani.De asemenea, au fost folosite documente care atesta alte patru ramuri ale arborelui genealogic ce pornesc de la Domenico, fratele lui Leonardo.Leonardo Da Vinci a avut cel putin 22 de frati vitregi, dar nu a avut copii la randul sau, conform cercetatorilor.