Disparitie misterioasa dintr-o nava scufundata

In urma unor teste subacvatice recente efectuate de catre cercetatori pe epava navei Montebello, scufundata in 1941, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, pe coasta Californiei, s-a constatat ca cele peste 11.000 de tone de petrol din rezervoare au disparut. Misterul ramane neelucidat dupa 70 de ani.

Pe 23 decembrie 1941, tancul petrolier Montebello, care transporta peste 11.000 de tone de titei, a fost scufundat de catre un submarin japonez, in largul coastelor Californiei. Astazi, nava este acolo, dar petrolul a disparut, informeaza Los Angeles Times.

Toti cei 38 de membri ai echipajului de la bordul navei Montebello au supravietuit si au ajuns la tarm, insa tancul petrolier a ajuns pe fundul oceanului, la 270 de metri adancime.

In ultimii ani, americanii au fost ingrijorati din cauza unor eventuale scurgeri de petrol din epava aflata in largul coastelor californiene, care ar fi putut produce o catastrofa ecologica.

Dar acum, dupa aproape doua saptamani de teste efectuate de catre o echipa de cercetatori, s-a ajuns la concluzia ca epava nu prezinta niciun risc, nemaiexistand petrol in rezervoarele sale.

Oficialii au anuntat ca nu au gasit nicio dovada ca ar fi petrol in interiorul tancului si au scos nava scufundata de pe lista posibilelor amenintari de poluare ale coastelor Californiei.

"S-a dovedit a fi cea mai buna veste posibila. Montebello este plina cu apa", a spus Andrew Hughan, purtator de cuvant al Departamentului de pescuit din California.

Oamenii de stiinta au facut testari timp de 11 zile asupra navei, cu ajutorul unui vehicul subacvatic, care a inregistrat imagini ale tancului petrolier.

Un mister persista: unde s-a dus cantitatea de peste 11.000 de tone de petrol? Raspunsul s-ar putea sa nu fie cunoscut niciodata, dar cercetatorii au anuntat un posibil scenariu. O parte din petrol s-a scurs in primele zile, dupa scufundare, iar cea mai mare parte din titei a ajuns la suprafata si a plutit in deriva spre sud, la distanta de tarm.

