Cele mai ciudate creaturi de pe Pamant (Video)

Realizatorul Steve Backshall, al emisiunii "Deadly 60" de la televiziunea britanica BBC, a intalnit numeroase creaturi ciudate in calatoriile sale prin lume. Dintre acestea mentionam tiparul, paianjenul urias sau monstrul acvatic.

Cand Steve Backshall si echipa sa au inceput expeditia de a gasi 60 dintre cele mai periculoase animale din lume, ei nu stiau ca acestea le vor provoca frisoane, potrivit EnvironmentalNewsNetwork.

Atunci cand echipa lui Steve Backshall s-a deplasat in Madagascar, ea a descoperit cu siguranta lucruri ciudate si minunate, in acelasi timp. Nu numai in Madagascar au gasit animale bizare.

Steve Backshall a intalnit numeroase creaturi ciudate in toata lumea, insa iata cateva dintre favoritele sale.

1. Tiparul gigant, British Columbia

Ciudatul monstru acvatic seamana cu un tipar, avand capul precum o minge de fotbal, cu o gura cu dinti, care poate devora chiar si arici de mare.

2. Paianjenul urias, Mozambic

Descris de catre Steve Backshall ca una dintre cele mai fioroase creaturi, pe care le-a vazut, acest paianjen urias este cel mai rapid nevertebrat de pe Pamant.

3. Liliecii, Borneo

Acesti lilieci au buzele groase, falcile si urechile mari, ceea ce ii fac sa fie extrem de ciudati.

4. Paienjenii cu picioare lungi, Filipine

Paienjenii au mai multe picioare bizare, lungi de mai multe ori decat lungimea corpului si acestea actioneaza ca niste organe senzoriale.

5. Monstrul acvatic, Brazilia

O creatura imensa si ciudata, care mananca pesti paraziti, traieste in apele Amazonului.

6. Insecta asasina

Mai mare decat o insecta normala, aceasta face parte din familia vietatilor asasine, care prinde captura cu niste carlige, perfect camuflate.

