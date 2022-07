Cele mai rare si ciudate specii de mamifere din lume (Galerie foto)

Stiai de existenta liliacului cu coada scurta, a solenodonului sau a wombatului? Acestea sunt animale care ies in evidenta prin diverse insusiri si prin faptul ca sunt pe cale de disparitie.

Nationalgeographic.com a intocmit o lista cu cateva dintre cele mai rare si ciudate specii de mamifere din lume.

1. Echidna cu ciocul lung

In imagine se vede omul de stiinta Kris Helgen, tinand in mana o echidna estica cu cioc lung, in Muntii Foja din Indonezia. Aceasta este una dintre speciile de mamifere cele mai rare si mai deosebite din punct de vedere genetic, din lume. Femela depune oua, insa puiul il poarta in buzunarul ventral si il alapteaza. De asemenea, si echidna vestica cu cioc lung si echidna lui Attenborough au caracteristici speciale, dar toate sunt in pericol, expertii suspectand faptul ca cea mai mare amenintare este vanatoarea.

2. Liliacul cu coada scurta

Cel mai probabil acesta deja a disparut din insulele de origine, cele din Noua Zeelanda. Acum cativa ani a aparut totusi o speranta - un om de stiinta a inregistrat niste sunete care ar putea fi scoase de un astfel de liliac. Insa zona in care a fost facuta inregistrarea apartine tribului maori din Noua Zeelanda, care face dificila obtinerea unui permis pentru mai multe investigatii ale cercetatorilor.

3. Baiji - delfinul chinezesc

Si aceasta specie ar putea fi deja disparuta deoarece, in urma unei verificari facute intre 1997 si 1999 au fost gasite doar 13 exemplare, delfinii din specia mentionata fiind adesea prinsi in plase, loviti de barci sau ucisi de poluarea de pe raul Yangtze. Autoritatile au impus restrictii in ceea ce priveste pescuitul si deversarile, insa acestea sunt ignorate.

4. Oposumul pigmeu (de munte)

Statiunile de schi din sud-estul Australiei au determinat un declin in ceea ce priveste aceasta specie si asta deoarece schiatul poate tulbura creaturile care hiberneaza in zapada sau le poate distruge habitatul. Pana in 1996 s-a crezut ca specia a disparut, dar in acel an a fost descoperit un exemplar intr-o cabana, iar in prezent aria de raspandire a oposumilor de acest tip este limitata la doar cativa kilometri patrati.

5. Solenodonul

Aceasta seamana cu un animal rozator, insa este mai apropiat de cartite, si este singurul mamifer care isi injecteaza prada cu venin, prin niste canale speciale din dinti. Pana la aparitia unor pradatori printre care se numara cainii si pisicile in habitatul lor, solenodonii nu aveau dusmani printre animale.

Exista doar doua specii - solenodonul de Hispaniola si solenodonul de Cuba. In imagine este un solenodon de Hispaniola (insula impartita de Haiti si Republica Dominicana), fotografiat in 2009.

6. Rinocerul de Sumatra (foto) si rinocerul negru

Declinul numeric rapid al rinocerilor de Sumatra, din sud-estul Asiei (in fotografie este un astfel de exemplar, o femela, cu puiul ei, la o gradina zoologica), si al rinocerilor negri, din centrul si sudul Africii, a facut ca aceste specii sa fie considerate in mare pericol, cea mai mare amenintare constituind-o braconajul, care s-a dublat anul trecut. In plus, rinocerii prefera conditii diferite pentru imperechere decat multe dintre mamifere, astfel ca perpetuarea speciei este si mai dificila.

7. Wombatul nordic cu nas paros

Sunt cunoscute doar trei specii de wombat, iar acestea au niste caracteristici unice. De exemplu, spre deosebire de ursii koala sau de canguri, wombatul are marsupiul pe spate, pentru a-si feri puiul de noroi si pamant. Pradatorii introdusi in Australia, cum ar fi cainii dingo, au afectat insa grav numarul exemplarelor din aceste specii, in prezent existand mai putin de o suta.

8. Camila bactriana

Aceasta se deosebeste de mai familiara camila araba (sau dromader) prin cele doua cocoase (fotografia este facuta in desertul Gobi). Camilele bactriene au de asemenea adaptari unice la climatul extrem: iarna blana este foarte groasa, iar vara animalele raman aproape fara par si, in plus, au picioarele adaptate in asa fel incat sa nu se scufunde in nisipul din desert.

9. Rinocerul javanez

Considerat mai primitiv decat cel alb sau negru, acesta reprezinta cea mai rara specie de rinoceri. Si, desi cei aproximativ 50 de rinoceri javanezi care au mai ramas traiesc in zone protejate - in parcuri nationale din Vietnam si Java (Indonezia), riscul ca acestia sa fie vanati pentru coarnele lor exista inca. In plus, acestia sunt mai expusi bolilor, anul trecut fiind gasiti morti trei astfel de rinoceri, avand coarnele intacte.

