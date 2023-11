Cinci adevaruri ciudate despre corpul uman

Stiai ca te poti intoxica cu apa, ca si barbatii pot face cancer la san, sau ca larvele de viermi ajuta la vindecarea ranilor?

Qualityhealth.com a intocmit o lista cu cinci adevaruri ciudate despre functionarea corpului uman.

Poti face intoxicatie cu apa

Un rinichi sanatos isi poate indeplini corect functiile daca primeste o cantitate de pana la un litru de apa pe ora.

In cazul in care aceasta este depasita poti face hiponatremie (o afectiune ce presupune scaderea concentratiei plasmatice a sodiului sub un nivel normal).

Excesul de apa din sange incepe sa patrunda in celule ceea ce poate fi daunator pentru cele din creier deoarece acestea au putin spatiu in care sa se extinda, iar umflarea creierului poate sa duca la convulsii, coma, stop respirator sau chiar deces.

Cazurile de intoxicatie cu apa sunt insa extrem de rare.

Rasul tine doctorul departe

Un studiu realizat in 2005, in statul american Maryland, arata ca rasul ajuta la dilatarea peretilor interiori ai vaselor de sange cu aproximativ 22%, acest fapt avand un efect pozitiv asupra functionarii sistemului cardiovascular.

Larvele de viermi ajuta la vindecarea ranilor

Cu ani de zile inainte de aparitia medicamentelor, larvele de viermi erau folosite pentru vindecarea ranilor, mai ales a celor puternic infectate.

Acestea mananca bacteriile si tesutul mort de pe rana, grabind inchiderea ei. De asemenea, si lipitorile sunt bune pentru organism, deoarece imbunatatesc circulatia sangelui.

Cascatul este molipsitor

Oamenii de stiinta inca nu au gasit o explicatie clara a acestui fenomen, desi o ipoteza ar fi aceea ca s-ar datora unei perioade in care omul apela mai mult la abilitatile vizuale decat la cele verbale pentru comportamentul in societate.

In mod clar insa cascatul este molipsitor, in cel putin 40-60% dintre situatii. Mai mult, un studiu publicat recent a demonstrat ca si cainii se pot molipsi.

Experimentul pe care s-a bazat analiza a fost urmatorul: dupa ce un barbat a cascat in fata unui grup de caini, 72% dintre patrupede au cascat la randul lor.

Si barbatii pot face cancer la san

Desi riscul ca un barbat sa dezvolte cancer la san este de o suta de ori mai mic decat cel prezent la femei, numai in Statele Unite ale Americii, spre exemplu, au fost depistate 1.990 de cazuri intr-un an.

Sunt predispusi barbatii care au un nivel mai mare decat cel normal de estrogen, din cauza mostenirii genetice, a anumitor boli sau a mediului inconjurator.

